Stederdorf. Die Kreisklasse-Fußballer schlagen den Bültener SC auf eigenem Platz und ziehen in der Tabelle am Gegner vorbei.

Die Fußballer des SSV Stederdorf haben am Dienstagabend in der 1. Kreisklasse einen souveränen 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Bültener SC eingefahren und damit den Gegner in der Tabelle überholt. „Wir sind nun zurecht ein bisschen nach oben geklettert“, zeigte sich SSV-Trainer Dennis Angerstein erleichtert und froh – dabei herrschte vor der Partie noch lange Zeit Unklarheit darüber, wo überhaupt gespielt werden würde.

Auf dem Platz in Stederdorf soll dieser Tage die Drainage erneuert werden. Weil er durch die viele Nässe in den vergangenen Wochen unbespielbar war, wich der Kreisliga-Absteiger in diesem Jahr für seine Heimspiele bereits viermal in das benachbarte Duttenstedt aus. Doch auch dort konnte nun nicht gespielt werden, weshalb Stederdorfs Trainer Dennis Angerstein viel herumtelefonierte, sich aber Absagen aus Dungelbeck, Edemissen und Vöhrum abholte. Letztlich wurde das Spiel auf den Dienstag und doch nach Stederdorf gelegt, um noch vor dem Beginn der Bauarbeiten kicken zu können. „Unser Platzwart hat noch schnell den Platz abgekreidet und die Tore aufgestellt“, bedankt sich der Trainer und fügt an: „Die Arbeit hat sich gelohnt.“

Denn gegen den Bültener SC zeigte sein Team eine gute Leistung. Obwohl der SSV vor dem 0:1-Rückstand zwei hochkarätige Chancen ausließ, ging er doch noch mit einer 2:1-Führung in die Pause. „Wir haben eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht“, erklärte Angerstein, dessen Team im zweiten Abschnitt erhöhte. Auch vom zwischenzeitlichen BSC-Anschlusstreffer zum 2:3 (71.) ließ sich Stederdorf nicht schocken. „Wir sind ruhig geblieben und haben weiter das gemacht, was wir können.“ Die Belohnung: Zwei weitere Treffer und der 5:2-Erfolg, der das Team auf Platz 11 brachte.

Tore: 0:1 Yaman (21.), 1:1 Spickschen (25.), 2:1 Dummer (39.), 3:1 Wypior (51.), 3:2 Danisch (71.), 4:2 Hasler (80.), 5:2 Mewes (90.+4).