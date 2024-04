Broistedt. Die A-Junioren-Fußballer des FC Pfeil lassen beim 3:3-Remis im Spitzenspiel gegen den JFV Eichsfeld ganz spät die Punkte liegen.

Es sah eigentlich schon danach aus, dass die A-Junioren des FC Pfeil Broistedt ihr Spitzenspiel am Osterwochenende gewinnen und damit wieder voll in den Titelkampf der Fußball-Bezirksliga Süd einsteigen würden. Doch ausgerechnet bei der letzten Ecke des Spiels in der siebten Minute der Nachspielzeit kassierten die Pfeile gegen den JFV Eichsfeld noch den 3:3-Ausgleich und bleiben damit weiterhin mindestens drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Südniedersachsen. „Die ganze Mannschaft war natürlich bitterlich enttäuscht“, berichtete Trainer Dennis Köhler.

Effektive Broistedter spielen eine starke erste Hälfte

Er hatte eine gute erste Halbzeit seiner Mannschaft gesehen, die vor allem sehr effizient war: „Wir hatten drei Chancen und haben drei Tore gemacht. Wir hatten Eichsfeld gut im Griff, der Gegner hatte kaum gefährliche Möglichkeiten.“ Allerdings zeigten die Pfeile nach dieser 3:1-Halbzeitführung ein anderes Gesicht. „Vor der Pause haben wir die Räume eng gemacht und die Zweikämpfe angenommen – das hat uns dann komplett gefehlt. Wir haben Eichsfeld spielen lassen“, bedauerte der Broistedter Trainer.

Vor der Saison haben wir nicht damit gerechnet, dass wir oben mitspielen können. Dennis Köhler - Trainer des FC Pfeil Broistedt

Früh verkürzten die Gäste (52.) und erzielten in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich. Bei einer Ecke rutschte Broistedts Keeper Giuliano Jampert der Ball unglücklich durch die Finger, was ein Gäste-Stürmer direkt ausnutzte. „Das ist sehr ärgerlich, aber kein Vorwurf an unseren Keeper“, erklärte Dennis Köhler, bei dem trotzdem der Stolz auf seine Mannschaft überwog: „Vor der Saison haben wir nicht damit gerechnet, dass wir oben mitspielen können.“ Nun haben die Pfeile noch acht Spiele Zeit, um den JFV Eichsfeld noch abzufangen. „Der hat in der Rückrunde schon einige Male Federn gelassen“, sagte Köhler, dessen Team im letzten Spiel der Saison am 1. Juni auch noch in Eichsfeld zu Gast sein wird.

Tore: 1:0 Moussa Rammo (11.), 1:1 (17.), 2:1 Bjarne Göbel (19.), 3:1 Fabian Kulczynski (45.), 3:2 (52.), 3:3 (90.+7).