Schwicheldt. Die Rot-Weißen gewinnen in der Fußball-Bezirksliga gegen die FSV Schöningen II und gehen wieder einen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Wichtiger Sieg für den TSV Rot-Weiß Schwicheldt: Mit 4:1 (3:0) hat der Peiner Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga 2 gegen die FSV Schöningen II gewonnen. „Das ist ein tolles Ergebnis, das hoffentlich ein bisschen beruhigt“, erklärt Trainer Tobias Dreyer, dessen Team nun vor der punktgleichen SV Lauingen Bornum auf dem letzten Nichtabstiegsplatz steht, aber drei Spiele weniger absolviert hat. Entscheidend für den Sieg war eine starke Phase kurz vor der Pause, in der die Schöninger kaum etwas hatten entgegnen können.

Er stand 25 Meter vor dem Tor, hat den Kopf noch einmal gehoben und gesehen, dass der Keeper etwas zu weit vorne stand. Den Ball hat er dann über ihn hinweg ins rechte obere Eck geschlenzt. Tobias Dreyer - Trainer von RW Schwicheldt über den Führungstreffer

Den deutlichen Sieg der Rot-Weißen läutete ein Traumtor von Onur Bacaksiz ein. Nach einer verhaltenen Startphase, in der sich beide Mannschaften beschnuppert, die Schöninger aber immerhin die Latte getroffen hatten, hatte Schwicheldts Top-Torjäger (15 Treffer) in der 36. Minute die richtige Idee. „Er stand 25 Meter vor dem Tor, hat den Kopf noch einmal gehoben und gesehen, dass der Keeper etwas zu weit vorne stand. Den Ball hat er dann über ihn hinweg ins rechte obere Eck geschlenzt“, berichtet Trainer Tobias Dreyer ganz angetan. „Danach haben wir uns in einen Rausch gespielt.“ Nur zwei Minuten später legte Bacaksiz seinen zweiten Treffer nach, Leon Schrader stellte noch vor der Pause auf 3:0 (43.).

Branco Broschinski hält einen Elfmeter, Felix Seeler macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel sei vom Gast aus dem Kreis Helmstedt auch kein großes Feuerwerk ausgegangen, erklärte Dreyer. Und auch die größte Chance, um zurück in das Spiel zu finden, ließen die Schöninger liegen. Ihren Elfmeter parierte RW-Keeper Branco Broschinski. „Danach hatte ich ein gutes Grundgefühl“, erklärte Schwicheldts Trainer. Mit dem 4:0 durch Felix Seeler nach einem schnell ausgeführten Freistoß (69.) war die Partie entschieden – daran änderte auch der Ehrentreffer (79.) der Schöninger Oberliga-Reserve nichts. „Das Gegentor ist natürlich trotzdem ärgerlich“, haderte Dreyer.

Tore: 1:0, 2:0 Onur Bacaksiz (36., 38.), 3:0 Leon Schrader (43.), 4:0 Felix Seeler (69.), 4:1 Lennard Pape (79.).