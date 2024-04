Braunschweig. Bei der FT Braunschweig II bringt dem Team die defensive Herangehensweise drei Punkte. Arvid Werhahn vollendet Konter zum Siegtreffer.

Nach zuletzt drei Niederlagen haben die Fußballer des SV Arminia Vechelde im Abstiegskampf der Bezirksliga 2 wieder einen Sieg eingefahren – und was für einen! Das Team von Trainer Dennis Pasemann trotzte einer 55-minütigen Unterzahl, in der es trotzdem einen Treffer erzielte, und verteidigte den kleinen Vorsprung gegen die FT Braunschweig II mit Geschick und etwas Glück über die Zeit. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg sammelten die Arminen drei wichtige Punkte und schickten den Gastgeber ans Tabellenende. „Ich bin vollkommen stolz auf die Mannschaft. In so einem Spiel herrscht ja auch ein gewisser Druck, wenn man auch noch in Unterzahl ist“, sagte Verteidiger Artur Bougoian.

Der Platzverweis gegen Kevin Müller kam kurios zustande. Gleich für sein erstes Vergehen sah der Vechelder nach 35 Minuten die gelbe Karte. „Das war kein taktisches Foul und auch kein gefährliches Spiel“, befand Teamkollege Bougoian. Und im Nachgang lastete der Schiedsrichter dem Vechelder Gelbsünder eine kleine Äußerung noch als Meckern an und schickte ihn frühzeitig zum Duschen. Doch die Arminen kamen mit dieser Situation gut klar, passten ihre neuerliche 5-1-4-Formation, die ohne Stürmer auskommt, leicht an und spielten weiter auf Konter. „Die Freien Turner waren in Überzahl relativ harmlos“, sagte Bougoian.

In der zweiten Hälfte trug die Herangehensweise dann Früchte. Nico Grigoleit klärte den Ball lang raus auf die rechte Seite von Marcel Reim. Der Flügelstürmer dribbelte an, legte den Ball in den Rückraum und fand Arvid Werhahn – 1:0 für die Gäste! Und es boten sich weitere gute Möglichkeiten, die die Vechelder aber nicht nutzten. „In den letzten zehn Minuten hatte dann Braunschweig noch einige Chancen. Da haben wir Glück gehabt“, freute sich der Arminia-Verteidiger über den Sieg.

Tor: 0:1 Arvid Werhahn (52.). Besonderes: Gelb-rote Karte für Kevin Müller (35.).