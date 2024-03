Lengede. Der Lengeder Trainer übernimmt im Sommer den SV Bavenstedt (Kreis Hildesheim) und spricht von einem „tollen Traditionsverein“.

Nachdem Dennis Kleinschmidt angekündigt hatte, den SV Lengede nach der laufenden Saison zu verlassen, hat der Trainer nun bereits einen neuen Klub gefunden. Nach sieben Jahren am Schachtweg bleibt der 34-Jährige in der Landesliga, wechselt dafür aber den Bezirk: Ab dem Sommer trainiert er den SV Bavenstedt in der Hannoveraner Staffel. Im östlichen Hildesheimer Stadtteil beerbt Kleinschmidt den früheren Edemisser Omar Fahmy, der den SVB seit Januar 2020 betreut hatte.

„Ich freue mich auf eine sehr reizvolle Aufgabe bei diesem tollen Traditionsverein. Der SVB ist eine sehr gute Adresse für einen ambitionierten Trainer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und den Verantwortlichen“, wird der Coach in einer Mitteilung des Vereins bei Facebook zitiert. Der SV Bavenstedt hatte zwischen 2006 und 2010 in der höchsten niedersächsischen Spielklasse gespielt, belegte seit dem Abstieg in jedem Jahr einen einstelligen Tabellenplatz in der Landesliga und reihte sich in der Folgezeit regelmäßig in den Top 5 ein.