Schwicheldt. Der Peiner Aufsteiger trifft auf sein Helmstedter Pendant, die FSV Schöningen II. Die Spielweisen der beiden Teams ähneln sich sehr.

Die Verärgerung beim TSV Rot-Weiß Schwicheldt war groß, als am vergangenen Sonntag nur drei Stunden vor dem Anpfiff des Heimspiels in der Fußball-Bezirksliga 2 der Rasenplatz am Birkenweg von der Stadt Peine gesperrt wurde. Nun ist Trainer Tobias Dreyer optimistisch, dass das wichtige Spiel an diesem Samstag (15 Uhr) gegen die FSV Schöningen II angehen kann. „Und zwar bei schönstem Osterwetter. Am Samstag sollen es 22 Grad werden. Doch Obacht, am Freitag soll es noch leicht nieseln“, kann sich der Coach des Aufsteigers ein kleines bisschen Sarkasmus nicht verkneifen.

Wenn dann hoffentlich der Ball rollt, wird es gegen das Schlusslicht vollkommen ernst. „Jedes weitere Spiel ist für uns wichtig“, erklärt Dreyer. Dass dies besonders auf die Begegnung mit einem direkten Konkurrenten zutrifft, ist klar: „Wir könnten die Schöninger schon langsam abschütteln, wenn wir den Vorsprung auf sieben Punkte stellen. Nach Ostern haben sie schon fünf Spiele mehr gemacht als wir.“

Schwicheldter wollen die Räume nutzen, die Schöningen II anbietet

Nach wie vor hält Tobias Dreyer die FSV-Reserve – wie viele seiner Trainerkollegen in der Staffel – für eine spielstarke Mannschaft. Der Oberliga-Unterbau aus dem Kreis Helmstedt hat, ähnlich wie die Schwicheldter, nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer seine offensive Art beibehalten, weiß Dreyer und analysiert: „Dadurch öffnet Schöningen hinten aber auch einige Räume – und das wird in der Bezirksliga eiskalt bestraft.“ Beide Kontrahenten gehören in dieser Saison zu den defensivschwächsten Teams der Liga. RWS kassierte in 18 Spielen 64 Gegentore (Schnitt: 3,55), Schöningen II in schon 22 Partien nur ein Gegentor mehr (Schnitt: 2,95).

Dreyer kann in diesem wichtigen Spiel auf einen breiten Kader bauen. 20 Spieler stehen ihm zur Verfügung, um den Erfolg aus der Hinrunden-Partie (4:2) zu wiederholen. Einzig Innenverteidiger Jonas Winkler ist berufsbedingt verhindert.