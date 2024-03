Kreis Peine. Auch die VT Union Groß Ilsede stellt in der 1. Fußball-Kreisklasse seine Comeback-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

Das war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Fußball-Kreisliga: Tabellenführer Grün-Weiß Vallstedt drehte das Spitzenspiel in der 1. Kreisklasse gegen den Vierten TSV Eixe nach einem Rückstand noch zu seinen Gunsten. Somit beträgt der Vorsprung der Grün-Weißen auf den ersten Nichtaufstiegsrang bereits zwölf Punkte. Im Keller punktete der MTV Wedtlenstedt innerhalb von nur vier Tagen erneut dreifach gegen den TSV Meerdorf.

Grün-Weiß Vallstedt – TSV Eixe 2:1 (2:1). Tore: 0:1 Ewald (12.), 1:1 Leo (23.), 2:1 Rudi (30.).

„Es war ein absolut verdienter Sieg für uns. Eixe hat es mit sehr vielen langen Bällen versucht. Hätten wir unsere Konter besser ausgespielt, hätten wir noch höher gewinnen können“, konstatierte GW-Coach Dennis Spyra. Dabei hatten die Blau-Gelben den besseren Start erwischt, wenngleich Spyra meinte: „Das 0:1 fällt aus dem Nichts.“ Seine Elf berappelte sich aber schnell und drehte die Begegnung innerhalb von nur acht Minuten. Zunächst stellte Danilo Leo per Abstauber auf 1:1, dann besorgte Juri Rudi mit dem Hinterkopf in die lange Ecke die Führung für die Hausherren – es war auch der Endstand.

SV Lengede III – VT Union Groß Ilsede 3:5 (3:3). Tore: 1:0 Möhle (4.), 2:0, 3:0 Runge (9., 21.), 3:1 Liesecke (23.), 3:2 Eigentor Scheer (31.), 3:3 Spatafora (41.), 3:4 Fiene (52.), 3:5 Liesecke (85.).

Was für ein wildes Acht-Tore-Spektakel in Lengede! „Der SV legte los wie die Feuerwehr, wir hingegen wollten am Anfang zu viel“, gab Gäste-Coach Christian Semper an und führte aus: „Lengede hat die Chancen einfach eiskalt genutzt.“ So rannten die Groß Ilseder schon nach 21 Minuten einem 0:3-Rückstand hinterher, sie glichen aber noch vor dem Seitenwechsel aus. Semper erklärte: „Die Begegnung ist nach der Pause immer mehr zu unseren Gunsten gekippt. Wir hatten mehr Körner im Tank.“ In Summe sei der Sieg „nicht unverdient“ gewesen, resümierte Unions Trainer.

BSC Bülten – Adler Handorf 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Jarne Kühn (7.), 0:2 Schnalle (15.), 0:3 Da Silva (27.), 0:4 Herzog (35.), 0:5 A. Kühn (45.+2/Elfmeter), 0:6 Nowicki (74.), 0:7 Jannes Kühn (80./Elfmeter), 0:8, 0:9 Schummer (85., 90.+3).

„Ich hatte insgesamt zehn Verletzte“, beklagte Bültens Interimstrainer Kai Werner, der erst vor Kurzem für den zurückgetretenen Hubert Meyer übernommen hatte. Der bisherige „Co“ wird die Mannschaft nun bis zur Sommerpause betreuen. Gegen die Adler erwischte der BSC jedenfalls einen rabenschwarzen Tag. „Wir haben schlecht gespielt und Geschenke verteilt.“

Nicht den Hauch einer Chance hatte der BSC Bülten (in Rot, Gloire Nahimana) im Heimspiel gegen die Adler Handorf (in Neongrün). © regios24 | Sebastian Priebe

MTV Wedtlenstedt – TSV Meerdorf 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Wolthausen (15.), 2:0 Blajek (40.), 3:0 Behrens (44.), 4:0 Misiak (70.).

Erst am vergangenen Donnerstag ging das Hinspiel in Meerdorf (1:0 für den MTV) über die Bühne. Bereits dort fehlten TSV-Trainer André Hirche zahlreiche Stammspieler, die auch im Rückspiel nicht zur Verfügung standen. Dementsprechend wurde die Angelegenheit für die Wedtlenstedter zu einer klaren. Bereits im ersten Durchgang war das Kellerduell entschieden.

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Eintracht Essinghausen – TSV Wendezelle II 2:2. Tore nicht gemeldet.

TSV Münstedt – SSV Stederdorf 2:3 (0:0). Tore: 0:1 Behrens (52.), 1:1 Ballard (55.), 1:2, 1:3 Steger (67., 86.), 2:3 Eschemann (90.+2). Gelb-Rot: SSV (80.).

Takva Peine – SV Teutonia Groß Lafferde II 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Eigentor Brendel (17.), 2:0, 3:0 E. Sincar (19., 30.), 4:0 Y. Sincar (39.), 5:0 Capli (71.), 6:0 E. Sincar (82.), 7:0 A. Hasan (83.)