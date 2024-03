Northeim. Die Lengeder Fußballer spielen beim FC Eintracht Northeim 2:2. Der A-Jugendliche Felix Engel erzielt erst spät den Ausgleich.

Ein wirklicher Fortschritt war das für den SV Lengede nicht: Mit dem 2:2 (1:2)-Remis beim FC Eintracht Northeim verlängerte der Fußball-Landesligist seine jahresübergreifende Sieglos-Serie auf sieben Spiele und holte erst den dritten Punkt im fünften Spiel nach der Winterpause. „Zufrieden kann keines der beiden Teams sein. Für uns war mehr drin“, war sich Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt sicher. „Aber zum Glück haben wir noch den Ausgleich gemacht. Wer weiß, zu was dieser eine Punkt am Ende noch mal gut sein kann.“ Mit dem A-Jugendlichen Felix Engel erzielte ausgerechnet ein Landesliga-Debütant das 2:2.

SV Lengede nutzt seine Chance nicht und bekommt direkt wieder die Quittung

Die Anfangsphase bildete laut Trainer Dennis Kleinschmidt den roten Faden, der sich durch die Lengeder Saison zieht, perfekt ab. „Wir müssen eigentlich in der zweiten Minute in Führung gehen“, haderte der Coach mit der Eins-gegen-Eins-Situation von Maximilian Meinecke, die nur zu einer Ecke führte. „Quasi im Gegenzug sind wir dann zu weit vom Gegner weg.“ Northeims Marc Grunert bekam eine ähnliche Situation wie zuvor Meinecke, und nutzte diese zur 1:0-Führung der Hausherren (4.).

Die Lengeder steckten nicht auf – auch nicht, als Lengedes Flügelstürmer die nächste hundertprozentige Chance ungenutzt ließ (30.). Nur wenig später erzielte der gerade erst eingewechselte Stürmer Vincent Ibe mit einem Kopfball doch den Ausgleich. Und trotzdem ging es mit einem Rückstand in die Kabine. Die Lengeder ließen kurz vor der Pause zu viele Standardsituationen zu, die laut Dennis Kleinschmidt wegen der Größenunterschiede der Teams zu keinem Problem hätten werden dürfen. Plötzlich aber verloren die Lengeder ein Kopfballduell und kassierten das 1:2 (44.).

Danach war der Jubel natürlich groß. Wir haben noch auf das 3:2 gedrückt, wollten aber nicht wie letzte Woche gegen Northeim überpacen. Wir wollten mindestens den einen Punkt haben. Dennis Kleinschmidt - Trainer des SV Lengede über den Ausgleich

Im zweiten Abschnitt löste der SVL-Coach dann sein Innenverteidiger-Puzzle auf. Weil auf dieser Position viele Akteure angeschlagen in die Partie gingen, musste Sascha Podleska aushelfen. „Dadurch hat uns aber ein spielstarker Sechser gefehlt“, bedauerte Kleinschmidt. Das änderte sich damit, dass der A-Jugendliche Felix Engel eingewechselt wurde (63.), sein Debüt in der Landesliga gab und in die Viererkette rutschte. Und nicht nur das: In der 83. Minute stand der Youngster bei einer Ecke goldrichtig. Per Abstauber gelang ihm der ersehnte Ausgleich. „Danach war der Jubel natürlich groß. Wir haben noch auf das 3:2 gedrückt, wollten aber nicht wie letzte Woche gegen Northeim überpacen. Wir wollten mindestens den einen Punkt haben“, berichtete Kleinschmidt.

Über die Ostertage hat seine Mannschaft frei und kann versuchen, die Köpfe freizukriegen. Erst am Samstag, 6. April, geht es mit dem Heimspiel gegen die FT Braunschweig weiter.

Tore: 1:0 Marc Grunert (4.), 1:1 Vincent Ibe (34.), 2:1 Alexander Knopf (44.), 2:2 Felix Engel (83.).