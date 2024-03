Groß Lafferde. Teutonia verliert durch einen Elfmeter gegen den FC Heeseberg, dabei haben am Ende nur ein paar Zentimeter zum Remis gefehlt.

Mit der gezeigten Leistung war Thomas Mainka, Trainer des SV Teutonia Groß Lafferde, zufrieden – mit dem Ergebnis hingegen nicht. In der Fußball-Bezirksliga 2 unterlag seine Mannschaft dem FC Heeseberg knapp mit 0:1 (0:1). Ein Elfmeter hatte dem Tabellendritten aus dem Landkreis Helmstedt zum Erfolg gereicht. „Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen“, erklärte der Coach.

Lupfer von Groß Lafferdes Alexander Vilonin kommt nicht gegen den Wind an

In der 15. Minute gehörte den Hausherren am Lafferder Busch die erste große Chance der Partie. Alexander Vilonin, der ein gutes Spiel ablieferte, bekam einen Pass in die Schnittstelle und überlupfte den gegnerischen Keeper. „Der Ball ist dann nur wegen des starken Windes nicht reingegangen“, berichtete Thomas Mainka. Der Ball trudelte immer langsamer in Richtung Tor, ehe ihn ein FC-Verteidiger noch klären konnte. Bei der Elfmetersituation in der 25. Minute habe es der Gegner schließlich „clever gemacht“, attestierte Mainka, dessen Team fortan dem knappen Rückstand hinterher lief. „Ab da haben wir aber gut nach vorne gespielt.“ Allerdings fehlte der Ertrag: Julian Rode wurde ein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Die zweite Hälfte haben wir dann mit dem Wind im Rücken größtenteils bestimmt. Thomas Mainka - Trainer des SV Teutonia Groß Lafferde

„Die zweite Hälfte haben wir dann mit dem Wind im Rücken größtenteils bestimmt“, erklärte Mainka. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte seine Mannschaft allerdings erst in der Nachspielzeit und gar nicht aus dem Spiel heraus. Einen direkten Freistoß aus 18 Metern setzte Stürmer Tim Paul nur knapp über die Latte. „Der Treffer wäre verdient gewesen“, befand der Coach. Der Gegner sei im zweiten Abschnitt über Konter gefährlich geblieben, konnte seine Führung aber nicht ausbauen. Auf die Leistung in dieser Partie wollen die Groß Lafferder künftig aufbauen, allerdings haben sie nun erstmal ein freies Osterwochenende vor sich. Erst am Mittwoch, 3. April, ist die Teutonia mit einem Heimspiel gegen den FC Rautheim wieder im Einsatz.

Tor: 0:1 Alexander Schrader (25., Elfmeter).