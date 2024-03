Salzdahlum. Die Schwarz-Weißen setzen sich in der Bezirksliga 2 deutlich mit 5:0 durch. Der Gegner hat in 90 Minuten nur eine Torchance.

Die Formkurve des TSV Wendezelle zeigt in diesem Jahr weiter deutlich nach oben: Beim MTV Salzdahlum feierten die Schwarz-Weißen mit 5:0 (3:0) den vierten Sieg im sechsten Spiel. „Das war von der 1. bis zur 93. Minute ein ganz kontrollierter Auftritt“, freute sich Trainer Marius Plote, dessen Team in der Tabelle auf Platz 11 geklettert ist.

„Wir haben eigentlich nur einen Abschluss des Gegners zugelassen“, freute sich der Wendezeller Coach. Dazu hatte auch Innenverteidiger Steven Allerkamp beigetragen, der die Abwehr der Gäste sehr gut dirigierte. Und auch in der Offensive lief es gut. Durch die Treffer von Niclas Kamp (Elfmeter), Hannes Kopitzki und Maximilian Hantel stellten die Wendezeller bereits vor der Halbzeit die Weichen voll auf Sieg.

„Aber wir haben auf Kunstrasen gespielt. Da kann das Spiel auch noch einmal kippen“, befand Plote. Allerdings: „Nach der Pause haben wir schnell gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“ Und so legten die Gäste im zweiten Abschnitt noch nach. Niclas Kamp erhöhte mit einem sehenswerten Schuss aus 22 Metern auf 4:0, ehe sein Bruder Marcel kurz vor dem Abpfiff das 5:0 erzielte.

Als nächstes sind die Wendezeller am Ostermontag gefordert: Ab 15 Uhr gastieren die Schwarz-Weißen erneut im Kreis Wolfenbüttel, dann aber beim MTV Schandelah-Gardessen. In dieser Partie geht es für das Plote-Team darum, auch gegen einen stärkeren Gegner zu beweisen, dass es in der Tabelle weiter nach oben gehört.

Tore: 0:1 Niclas Kamp (26., Elfmeter), 0:2 Hannes Kopitzki (38.), 0:3 Maximilian Hantel (40.), 0:4 Niclas Kamp (61.), 0:5 Marcel Kamp (88.).