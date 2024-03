Lamme. Trotz gutem kämpferischem Auftritt kehren die Arminia-Fußballer mit leeren Händen vom Spiel beim TSV Germania Lamme zurück.

Beinahe hätte es für einen Punkt gereicht: Die Fußballer von Arminia Vechelde haben in der Fußball-Bezirksliga 2 mit ihrer Defensiv- und Konter-Taktik nur knapp mit 2:3 (1:1) beim Spitzenteam TSVGermania Lamme verloren. Erst kurz vor Schluss verwandelte ein früherer Armine einen kurios zustande gekommenen Elfmeter zum Siegtreffer der Hausherren. Angesichts der weiterhin dünnen Personaldecke war Trainer Dennis Pasemann aber „super stolz“ auf seine Mannschaft.

Aus der zweiten Mannschaft möchte niemand bei uns aushelfen. Dennis Pasemann - Trainer des SV Arminia Vechelde

„Wir haben geschlossen verteidigt und toll geackert“, lobte der Coach, der hinzufügte: „Dafür gibt es zwar keine Punkte, aber wenigstens wurden wir nicht abgeschossen.“ Das sei vor allem wichtig für die Moral der Arminen, die seit dem Jahreswechsel regelmäßig mit angeschlagenen Spielern antreten müssen, um überhaupt eine Mannschaft auf das Feld bringen zu können. Mit Nele Hagedorn wollte der Vechelder Trainer sogar eine Spielerin aus dem Damen-Team berufen, was letztlich aber doch nicht klappte. Was Pasemann besonders ärgert: „Aus der zweiten Mannschaft möchte niemand bei uns aushelfen.“ Mit einem 16-Mann-Kader unterlag die Reserve in der Kreisliga dem VfL Woltorf mit 1:2.

Zwei Führungen reichen Arminia Vechelde nicht zum Punktgewinn

Doch zurück zum Bezirksliga-Spiel: Durch mustergültige Konter über Offensivmann Marcel Reim kamen die Arminen zweimal zur Führung (40., 58.), büßten diese aber wegen eines Eigentores (45.+1) und eines Torwartfehlers (60.) jeweils wieder ein. Als es dann schon nach einem Unentschieden aussah, lief es für die Vechelder wieder einmal ganz bitter. Nach dem Zusammenstoß eines Lammers mit Arminia-Keeper Laurenz Gürtler pfiff der Unparteiische zunächst Offensivfoul und gab einen Freistoß für die Arminia, ließ sich danach aber von seinem Assistenten umstimmen – Elfmeter (88.)! Fisnik Kajolli, der einst sehr erfolgreich in Vechelde stürmte, verwandelte für seinen 17. Saisontreffer eiskalt.

Tore: 0:1 Marcel Reim (40.), 1:1 Eigentor (45.+1), 1:2 Marcel Reim (58.), 2:2 Kim Jannik Eggers (60.), 3:2 Fisnik Kajolli (87., Elfmeter).