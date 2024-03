Göttingen. Die Pfeil-Fußballerinnen schlagen Sparta Göttingen in der Landesliga mit 7:0. Forderndes Osterwochenende steht Broistedterinnen bevor.

Zweite Auswärtsfahrt nach Göttingen hintereinander, zweiter Sieg in Serie: Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt haben der Mannschaft von Sparta eine deutliche 7:0 (4:0)-Abfuhr erteilt und ihre Favoritenrolle vor dem wichtigen Osterwochenende einmal mehr untermauert. „Es war ein leistungsgerechtes Ergebnis“, urteilte Pfeil-Trainer Börge Warzecha.

Mit Blick auf den Spielbericht sticht vor allem die vierfache Torschützin Tia Zimmermann heraus, die mit nun 15 Treffern wieder die Spitze der ligaweiten Torjägerliste übernommen hat. „Sie hat es gut gemacht, aber es war insgesamt eine gute Mannschaftsleistung“, betonte Warzecha. Seine Broistedterinnen hätten eine spielerisch solide Vorstellung geboten.

Zwei Topspiele stehen am Osterwochenende für die Pfeile an

Während im Kreis Peine – und auch im Broistedter Sportpark – einige Spiele auf Rasen ausfallen mussten, sammelten die Pfeile in Südniedersachsen auf Kunstrasen weitere Spielpraxis. Dies sei besonders wichtig, da es das Osterwochenende für die Pfeile in sich hat. Am Samstag (16 Uhr) kommt die SVG Göttingen zum Landesliga-Spitzenspiel in den Sportpark, ehe die Broistedterinnen am Ostermontag (15 Uhr) für das Bezirkspokal-Viertelfinale zur SG Hillerse/Leiferde fahren.

Tore: 0:1, 0:2 Tia Zimmermann (16., 24.), 0:3 Liesa Behrens (30.), 0:4 Tia Zimmermann (44.), 0:5 Jessica Engwicht (55.), 0:6 Tia Zimmermann (69.), 0:7 Lucie Kraft (86.).