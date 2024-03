Schöningen. Die Arminia gewinnt bei Schlusslicht FSV Schöningen II und tankt damit Selbstvertrauen vor dem anstrengenden Osterwochenende.

Das ist ein wichtiger Befreiungsschlag für die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum. Mit 4:0 (2:0) hat das Team das Kellerduell gegen Schlusslicht FSV Schöningen II deutlich für sich entschieden und ist vorerst auf den 15. Tabellenplatz geklettert. „Das war eigentlich schon ein Pflichtsieg für uns“, erklärte der aktuell verletzte Verteidiger Jan Tomalik, der von drei ganz wichtigen Punkten im Abstiegskampf sprach. Und: „Nach den ersten Spielen in diesem Jahr bringt uns das einen großen Schub für die Moral.“

Früheres Stederdorfer Duo sorgt für 2:0-Pausenführung des TSV Arminia Vöhrum

Zu Beginn der Partie zeigten sich die Schöninger engagierter. Zwei gute Torchancen der Oberliga-Reserve vereitelte aber Vöhrums Keeper Bastian Warmuth. „Die hat er richtig gut pariert“, lobte Jan Tomalik, dessen Team danach den Vorwärtsgang einschaltete und direkt durch seine beiden ehemaligen Stederdorfer zum Erfolg kam. Erst verlängerte die Arminia einen Einwurf in die Mitte, wo Danny Ahrens mit gutem Torriecher aus dem Gewühl heraus die Führung erzielte (13.). Fünf Minuten später ließ Kilian Timpe drei Gegner stehen und schloss zum 2:0 ab. Bis zur Pause passierte nichts Nennenswertes mehr.

Schöningen kam aber nur bis zum Sechzehner und hatte kaum noch Abschlüsse. Gerade in der zweiten Hälfte hatten wir die zwingenderen Torchancen. Jan Tomalik - Verteidiger des TSV Arminia Vöhrum

Über das gesamte Spiel hätten die Schöninger mehr Ballbesitz gehabt, berichtete Jan Tomalik: „Sie kamen aber nur bis zum Sechzehner und hatten kaum noch Abschlüsse. Gerade in der zweiten Hälfte hatten wir die zwingenderen Torchancen.“ Und die nutzten die Vöhrumer zu zwei weiteren gut herausgespielten Toren durch Marvin Janke (61.) und Mirko Warmbold (67.). „Nach dem 3:0 war die Messe gelesen“, befand Vöhrums verletzter Verteidiger, der auch sehr damit zufrieden war, dass seine Mannschaft in der zweiten Hälfte stets gut gestanden habe.

Das Osterwochenende hat es für Arminia Vöhrum in sich – der FC Heeseberg und der BSC Acosta warten

Somit stellten die Vöhrumer wieder den Anschluss zu den Nichtabstiegsrängen her. Gerade einmal drei Punkten trennen die Arminia und die SV Lauingen Bornum, die aber auch schon drei Spiele mehr absolviert hat. Der deutliche 4:0-Sieg muss den Peinern nun Mut für das anstehende Osterwochenende mit zwei harten Brocken geben. Am Samstag (14 Uhr) haben die Vöhrumer den FC Heeseberg (3.) zu Gast, am Montag (15 Uhr) fahren sie nach Braunschweig zum BSC Acosta.

Tore: 0:1 Danny Ahrens (13.), 0:2 Kilian Timpe (18.), 0:3 Marvin Janke (61.), 0:4 Mirko Warmbold (67.).