Kreis Peine. VfL schlägt Lengede II mit 4:1. Bortfeld gelingt beinahe zweiter Punktgewinn. Marathon tritt nicht an. Oberg schwitzt sich zu 2:1-Sieg.

Beinahe hätten die Fußballer der TB Bortfeld in der Kreisliga ihren zweiten Punktgewinn der Saison bejubeln dürfen – zumindest war das Team nah dran. Gegen den TSV Clauen/Soßmar verlor der Tabellenvorletzte nur mit 1:3, hatte zwischendurch gute Chancen auf den Ausgleich. Siege feierten unter der Woche der TSV Dungelbeck, der VfL Woltorf und Fortuna Oberg. Der TSV Sonnenberg bekam die Punkte vom erstmals nicht angetretenen Schlusslicht Marathon Peine geschenkt.

TSV Dungelbeck – TSV Edemissen 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Hollstamm (9.), 1:1 Stankovic (11.), 2:1 Jahns (20.), 2:2 Beinsen (34.), 3:2 Jahns (82.).

Nach jeweils zwei Treffern beider Mannschaften stand das Spiel in der zweiten Hälfte auf Messers Schneide. „Es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten“, berichtete Edemissens Trainer Lukas Schulze. „Dungelbeck hatte dann wohl aber das nötige Spielglück.“ In der 82. Minute schlugen die Dungelbecker eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten, die Tobias Jahns volley nahm. „Unser Keeper Nico Heinze war noch dran, aber der Ball ist trotzdem eingeschlagen“, bedauerte Schulze, dessen Team im fünften Spiel im Jahr 2024 die erste Niederlage kassierte.

TB Bortfeld – TSV Clauen/Soßmar 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Jasinski (19.), 0:2 Keller (38.), 1:2 Brandes (67.), 1:3 Walter (90.+3).

Ganz so weit waren die Bortfelder nicht von ihrem überhaupt erst zweitem Punktgewinn der Saison entfernt. Nach der 2:0-Halbzeitführung der Gäste aus der Gemeinde Hohenhameln kam der Vorletzte durch Nick Brandes zum Anschlusstreffer. „In der zweiten Hälfte waren wir gut im Spiel, verpassen doppelt den Ausgleich“, bedauerte TB-Trainer Florian Kula. In der Nachspielzeit fuhren die Clauener schließlich einen Konter und entschieden die Partie damit. „Ein Punkt wäre aufgrund der zweiten Hälfte verdient gewesen“, urteilte der Bortfelder Coach.

TSV Sonnenberg – Marathon Peine 5:0 (Wertung). Viele Gegner haben bisher gelobt, wie wacker sich der Tabellenletzte aus Peine schlägt und dass er stets zu all seinen Spielen antritt. Nun musste Marathon aber unter der Woche erstmals in den sauren Apfel beißen und ein Spiel wegen fehlenden Personals absagen. Sonnenberg erhält die drei Punkte kampflos.

VfL Woltorf – SV Lengede II 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Kreykenbohm (32.), 1:1 Metzing (45.+2), 2:1 Bögershausen (75.), 3:1, 4:1 Brandes (82., 85.).

Woltorfs Trainer Nedin Cerimovic sah eine spielerisch starke Lengeder Mannschaft, der letztlich aber die Durchschlagskraft fehlte. Zwar gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, mehr folgte aber nicht. Stattdessen glichen die Woltorfer mit der letzten Aktion vor der Pause aus und entschieden die Partie in der zweiten Hälfte für sich. „Wir waren abgeklärter und hatten immer im richtigen Moment die passende Antwort“, freute sich Cerimovic. Den Schlusspunkt dieser Partie setzte mit Sascha Brandes eine Aushilfe aus der Ü32 des VfL mit einem Doppelpack. „Immer, wenn wir Not am Mann haben, dann holen wir ihn dazu. Schön, dass es dieses Mal mit Toren geklappt hat. Er war unser Matchwinner und alle haben sich für ihn gefreut“, berichtete Woltorfs Trainer.

Fortuna Oberg – Pfeil Broistedt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Kilig (2.), 2:0 Grigorjan (47.), 2:1 D. Casavecchia (61.).

Obergs Trainer Amir Hadziavdic sprach von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft, allerdings war am Donnerstagabend nicht alles Gold was glänzte: „Wir hatten das Spiel in der ersten Hälfte unter Kontrolle, aber es war nicht so gut, wie wir es eigentlich können.“ Broistedt agierte mit vielen langen Bällen, was die Dreierkette der Fortuna einige Male in Bedrängnis brachte – doch ein Gegentor setzte es zunächst nicht. So gingen die Hausherren mit einer 1:0-Führung in die Pause, und legten direkt nach dem Seitentausch nach. Nach einem verschossenen Elfmeter und dem Konter-Anschlusstreffer der Broistedter verwandelte sich das Oberger Spiel laut Trainer Hadziavdic in ein großes Kuddelmuddel. „Da habe ich leider auch zu beigetragen, weil ich viel Unruhe reingebracht habe. Dafür habe ich mich auch schon beim Team entschuldigt.“ Letztlich rettete der Gastgeber den Sieg über die Zeit.