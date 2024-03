Kreis Peine. Die Elf von Steffen Brüggemann rang in der 1. Fußball-Kreisklasse den TSV Meerdorf nieder. Hantel trifft dreifach für Wendezelle II.

Big Points sicherte sich das Schlusslicht der 1. Fußball-Kreisklasse, der MTV Wedtlenstedt, am Donnerstagabend im Kellerduell beim Drittletzten TSV Meerdorf. Es war zwar erst der zweite Saisonerfolg für die Wedtlenstedter, dennoch ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt nach diesem Auswärtssieg weiterhin da. Ebenfalls in Abstiegsnöten befindet sich der TSV Münstedt, der sich aber Topteam Takva Peine kampflos geschlagen gab.

TSV Meerdorf – MTV Wedtlenstedt 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Behrens (63.).

Aufgrund von großen Personalproblemen mussten die Gastgeber die Partie mit sieben Spielern aus der „Zweiten“ bestreiten. Vor diesem Hintergrund wollte TSV-Trainer André Hirche seinem Team keinen großen Vorwurf machen. „Von der Leistung her hätte dieses Spiel keinen Sieger verdient gehabt. Das war fußballerische Magerkost und mehr Krampf als alles andere“, bilanzierte er. Das Tor des Tages erzielte Mario Behrens „aus einer Abseitsposition“, wie Hirche befand.

TSV Wendezelle II – SV Lengede III 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Hantel (14.), 2:0 Erich (17.), 3:0 Hantel (51.), 3:1 (62.), 3:2 (74.), 4:2 Hantel (80.).

Die Schwarz-Weißen fanden im Duell der beiden Reserve-Teams wesentlich besser in die Partie. Maximilian Hantel, Leihgabe aus dem Bezirksliga-Kader, vollendete einen langen Ball von Bengt Homann zum 1:0. Thomas Erich stellte per Abstauber die Weichen bereits früh auf Sieg. „Wir haben versucht, den Ball viel zirkulieren zu lassen. Das hat auch ganz gut geklappt. Zur Halbzeit hätte es, aufgrund der Chancen auf beiden Seiten, schon 6:2 für uns stehen können“, gab TSV-Trainer Timo Welskop an.

Als erneut Hantel mit einem „Schuss in den Winkel“ zur vermeintlichen Vorentscheidung einschoss, „dachten wir, die Nummer wäre durch“, sagte Welskop. Dann aber sorgten die Lengeder per Doppelschlag nochmals für Spannung, ehe Hantel zum dritten den Deckel endgültig auf die Begegnung machte. „Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen“, konstatierte der TSV-Coach.

Außerdem spielten:

TSV Eixe – TSV Denstorf 2:4 (2:2). Tore: 1:0 M. Ewald (12.), 1:1 Lüddecke (16.), 1:2 Jasper (22.), 2:2 Schmerse (30.), 2:3 Wilke (72.), 2:4 Aman (79.).

BSC Bülten – TSV Eintracht Essinghausen 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Kölbel (16.), 1:1 Reinelt (44.), 1:2 Scharenberg (73.), 1:3 Demir (83.).

juv