Vechelde. Die Reserve der Südkreis-SG schnappt sich den Titel in der Landesliga und steigt in die Niedersachsen-Bremen-Liga auf.

Sie haben sich im Verlauf der Saison immer weiter gesteigert, haben sich nicht von der einzigen Niederlage gegen den großen Konkurrenten ASC Göttingen unterkriegen lassen und durch eine starke Schlussphase der Saison den Sack zugemacht. Die SG Vechelde/Lengede II hat sich den Titel in der Badminton-Landesliga gesichert und schlägt in der kommenden Saison wieder in der Niedersachsen-Bremen-Liga auf. „Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir so gut als Mannschaft zusammengehalten und uns immer gegenseitig angefeuert und angetrieben haben“, erklärte Spieler Stefan Juras.

Auch ein riesiges Dankeschön an Henning, der uns jeden Dienstag in der Halle mit seinem harten Training quält und dadurch voranbringt. Stefan Juras - Spieler der SG Vechelde/Lengede II

Die Südkreis-SG legte eine starke Hinserie mit fünf Siegen und zwei Remis hin, gewann auch das Spitzenspiel in Göttingen mit 6:2. Auch die ersten beiden Partien der Rückrunde verliefen noch mehr als erfolgreich (7:1 und 8:0), ehe sich zum Start in das neue Jahr ein Rückschlag einreihte. Nicht nur unterlagen die Vechelder dem Verfolger mit 3:5, gegen den SV Harkenbleck III gab es nur ein 4:4-Unentschieden. „Ausgerechnet an diesem Spieltag hatten wir unseren ersten Herren, Lars Freist, nicht dabei, weshalb alle aufrutschen mussten, was uns im Einzel geschwächt hat“, erinnert sich Stefan Juras. Nachdem also beide Mannschaften bei 15:5 Punkten standen, kamen bei der SG zwar leichte Bedenken auf, ob es das Team aus eigener Kraft schaffen würde, in der Tabelle vor dem ASC zu bleiben. „Doch gerade das hat uns auch nochmal für die letzten Spiele angespornt, um jeden Punkt zu kämpfen.“

ASC Göttingen patzt in der Schlussphase zu oft, SG Vechelde/Lengede II triumphiert

Und es sollte Früchte tragen: Die abschließenden vier Begegnungen gewann die Regionalliga-Reserve, während sich die Göttinger drei Remis erlaubten und den Vecheldern den Vortritt lassen mussten. „Wir waren während der ganzen Saison optimistisch, dass wir den Aufstieg schaffen können. Wir hatten mit Achim Witzel und Henning Zanssen super Coaches, die uns angetrieben haben“, berichtete Stefan Juras freudig. Außerdem habe jeder einzelne im Team seine spielerische Leistung immer weiter gesteigert. „Dafür auch ein riesiges Dankeschön an Henning, der uns jeden Dienstag in der Halle mit seinem harten Training quält und dadurch voranbringt“, sagte Juras.

Nach ihrer Rückkehr in die Niedersachsen-Bremen-Liga wollen die Vechelder auch dort bleiben. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die Klasse zu halten. Ich denke, dass wir mit vielen Mannschaften in der Liga mithalten können“, zeigt sich Stefan Juras zuversichtlich. Damit das umso besser gelingt, will die Mannschaft die punktspielfreie Zeit bis zum September ausgiebig nutzen.