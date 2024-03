Einbeck. Die jungen Turnerinnen aus dem Kreis Peine landen auf Bezirksebene im Mittelfeld. Es herrscht „eine ganz andere Atmosphäre“.

Gleich in sieben Wettkampfklassen traten Turnerinnen aus dem Kreis Peine beim Bezirks-Cup und Bezirksfinale in Einbeck an. In erster Linie zählte hier der olympische Gedanke – dabei sein ist alles, denn nicht nur das Leistungsniveau im Turnbezirk ist extrem hoch, sondern auch die Quantität.

Die jungen Turnerinnen in den Pflichtstufen kämpften sich ins Mittelfeld, auch Newcomerin Emma Spranger vom TSV Wendezelle blieb vom eng getakteten Wettkampfgeschehen relativ unbeeindruckt. In der P6-7 schaffte es Pauline Niemeyer (MTV Vechelde) fast unter die Top 10, musste aber am Schwebebalken ein paar Punkte lassen.

Am Schwebebalken Punkte verloren

In der P6-8 stellte sich die 13-jährige Lenja Kuhfuß (Wendezelle) bei ihrem Bezirks-Debüt einer starken Konkurrenz. Wie in der P6-7 konnten hier die Pflichtübungen und damit die Ausgangswerte gewählt werden, allerdings von P6 bis P8. Lenja Kuhfuß zeigte mit drei P7-Übungen das schwerste Programm der drei Peiner Vertreterinnen, was aber dennoch vier Punkte Rückstand zur Spitze einbrachte. Sprung und Boden liefen dann auch richtig gut, am Schwebebalken machte die Nervosität aber noch einen Strich durch die Rechnung. Am Ende wurde sie 20. vor Lilian Mihaylova (TSV Arminia Vöhrum). Auch für Wendezelles Trainerin Julia Meyer war es ein Debüt: „Es war schon eine ganz andere Atmosphäre, die volle Halle, kurz getaktetes Einturnen, das hat uns alle schon sehr beeindruckt. Dennoch bin ich mit beiden total zufrieden.“

Am Stufenbarren die Nummer 1

Im Kürbereich ging es nicht nur um Titel, sondern für die ersten sechs jeder Wettkampfklasse um die Qualifikation zum Landesfinale Ende April in Hildesheim. Das schaffte Finja Fischer vom MTV Vechelde in der LK3 der über 18-Jährigen. Die Turnerin des Landesliga-Teams bewies wieder mal ihre Stärke am Sprung und Stufenbarren. Damit holte sie den sechsten Rang im Mehrkampf, für die beste Leistung am Stufenbarren gab es sogar Gold. In die Top 10 der LK3 10-13 Jahre schafften es die Vechelderinnen Milla Pietrzyk und Chiara Kloy mit dem 9. und 10. Platz.

Vechelderinnen verpassen die „Quali“

Zahlenmäßig kleiner, aber dafür nicht weniger stark war die Konkurrenz in der Leistungsklasse LK2. Am Sprung und Boden lief es für die beiden Landesliga-Turnerinnen des MTV Vechelde richtig gut. Leider leistete sich Elizabeth Heyne am Stufenbarren und Balken ein paar Fehler zu viel, Charlotte Cardinal von Widder „versemmelte“ die Punkte am Schwebebalken. Am Ende waren es die Plätze 7 und 9 – damit wurde die Qualifikation fürs Landesfinale verpasst.