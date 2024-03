Kreis Peine. U19 und U15 des TSV Edemissen kassieren Niederlagen in wichtigen Spielen. Vecheldes B-Jugend-Reserve schießt sich Frust von der Seele.

Einige bittere Niederlagen mussten die Peiner Nachwuchsfußballer am letzten Spieltag der Landes- und Bezirksliga vor den Osterferien hinnehmen.

A-Junioren, Landesliga

VfB Peine – SCU SalzGitter 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Florian Melde (57.), 2:0 Theo Tripler (62.), 2:1 (75.), 2:2 (78.).

Das Remis gegen die Salzgitteraner sei zu wenig, erklärt Peines Trainer Kiriakos Aslanidis: „Das war ein Gegner, der geschlagen werden muss.“ Da gelte auch nicht die Ausrede, dass der VfB sein letztes Pflichtspiel im November hatte und noch nicht wieder im Wettkampfmodus angekommen ist. Nicht nur habe es die Peiner U19 verpasst, das Spiel mit seiner Vielzahl an Torchancen frühzeitig zu entscheiden. „Salzgitter hat nur dreimal aufs Tor geschossen und davon haben wir ihnen zwei Dinger aufgelegt, die zu den Toren geführt haben“, bedauerte Aslanidis.

A-Junioren, Bezirksliga

Nord: TSV Edemissen – JSG Papenteich 0:1 (0:0). Tor: 0:1 (52.).

Mit einem ausreichend hohen Sieg hätten die Edemisser an diesem Spieltag sogar die Abstiegszone verlassen können. Doch es kam anders: Gegen den Verfolger unterlag das Team von Roland Bamberg mit 0:1. Dem Tabellenstand entsprechend entwickelte sich laut dem Coach „ein kampfbetontes Spiel, das arm an Höhepunkten war“. Nach lediglich zwei, drei Halbchancen in der ersten Hälfte wollte der TSV im zweiten Abschnitt noch einmal Druck aufbauen, was aber nicht funktionierte. Stattdessen machten die Hausherren der JSG aus dem Kreis Gifhorn ein Gastgeschenk in Form eines zu kurzen Rückpasses zum Keeper, den ein Papenteich-Stürmer erlief. In der Schlussphase verhinderte der Pfosten den Edemisser Ausgleich.

Süd: SV Lengede – FC Gleichen 5:0 (Wertung). Kurzfristig sagten die Südniedersachsen die Partie ab und hätten laut LengedesTrainer Dario Janz auch kein großes Interesse an einer Spielverlegung gehabt. Somit wanderten die drei Punkte, mit denen die Lengeder auf Rang 4 geklettert sind, kampflos auf ihr Konto.

Süd: TuSpo Petershütte – Pfeil Broistedt 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Moussa Rammo (40.), 1:1 (52.), 1:2 Taylan Bilir (69.), 1:3, 1:4 Bjarne Göbel (70. Elfmeter, 88.).

Die Broistedter sind weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Nach der späten Pfeil-Führung in Hälfte 1 antworteten die Hausherren zügig nach dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich. „Trotzdem hatte ich gar nicht das Gefühl, dass wir noch verlieren würden. Man hat an der Körpersprache erkannt, dass wir mehr wollten“, erklärte Broistedts Trainer Dennis Köhler. Mit einem Doppelschlag entschied sein Team das Spiel. Erst zog Flügelspieler Taylan Bilir in die Mitte und traf, eine Minute später verwandelte Bjarne Göbel einen Elfmeter.

B-Junioren, Landesliga

MTV Gifhorn – Arminia Vechelde 8:0 (5:0). Tore: 1:0 (17.), 2:0 (33.), 3:0 (34.), 4:0 (39.), 5:0 (40.+1), 6:0 (60.), 7:0 (70.), 8:0 (76.).

Mit einer ganz schwachen Phase vor der Pause beraubten sich die Vechelder jedweder Chance auf Punkte gegen den Tabellenführer, der in dieser Saison erst ein Spiel verloren hat. Zwischen der 33. Minute und dem Pausenpfiff kassierte das Team von Trainer Lars Habelmann vier Gegentreffer und lag mit 0:5 hinten.

JSG Goslar – VfB Peine 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Piet Küster (37.), 0:2 Timo Magerkurth (47.), 0:3 Piet Küster (60.), 0:4 Enis Kamberi (62.), 0:5 Fynn Rühl (69.).

Peines Trainer Alex Karjaka spricht von wichtigen drei Punkten für seine Mannschaft: „Wichtig war vor allem, dass wir uns mal wieder belohnt haben.“ Dabei tat sich seine Elf in der ersten Hälfte gegen das äußerst tiefstehende Schlusslicht ziemlich schwer. „Wir haben einfach zu langsam gespielt und waren recht ungefährlich“, berichtete der VfB-Coach. Durch einen Torwartfehler gingen die Peiner kurz vor der Pause dann doch in Führung. „Zur zweiten Halbzeit haben wir unseren Spielaufbau auf eine Dreierkette umgestellt. Das hat sehr gut funktioniert“, freute sich Karjaka, dessen Team vier Treffer zum ungefährdeten Sieg nachlegte.

B-Junioren, Bezirksliga

Mitte: Arminia Vechelde II – MTV Wolfenbüttel II 10:1 (5:1). Tore: 1:0 Emil Skejic (2., Elfmeter), 1:1 (7.), 2:1 Samuel Scholz (19.), 3:1 Szymon Gunia (25.), 4:1 Alexander Neubert (28.), 5:1 Jason Papenberg (31.), 6:1 Samuel Scholz (47.), 7:1 Emil Skejic (51.), 8:1 Ismail Gashi (55.), 9:1 Antwan Schalon (61.), 10:1 Samuel Scholz (69.).

Die Vechelder Reserve hat genau die richtige Antwort auf die jüngste 0:7-Pleite gegen den Lehndorfer TSV gefunden. Gegen den MTV Wolfenbüttel II schossen sich die Schützlinge von Trainer Dennis Herrmann den Frust von der Seele. Mit frühem Pressing ließen die Arminen dem Gegner keine Möglichkeit zur Entfaltung und erzielten bereits nach zwei Minuten die Führung vom Elfmeterpunkt. Der schnelle Ausgleich verunsicherte den Gastgeber nicht – es folgten neun Treffer zum 10:1-Kantersieg.

Mitte: SV Lengede – BV Germania Wolfenbüttel 1:2 (0:0). Tore: 0:1 (41.), 0:2 (46.), 1:2 Ole Kalinka (60.).

Die Lengeder lieferten eine gute Partie ab und hatten in der 30. Minute die große Chance auf die Führung – doch sie blieb ungenutzt. „Wir hatten einige gute Eckball-Möglichkeiten, weil wir die Lufthoheit hatten“, berichtete SVL-Trainer Kevin Burkutean. Aber auch auf diesem Wege erzielte seine Mannschaft keinen Treffer. Dass die Lengeder nach der Pause etwas höher standen, bestraften die Gäste aus Wolfenbüttel in den ersten sechs Minuten mit zwei Toren. Ole Kalinka verkürzte zwar, mehr sprang für das Heimteam aber nicht heraus. „Ärgerlich. Wir hatten noch genügend Chancen auf den Ausgleich und sogar den Siegtreffer“, erklärte Burkutean.

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – I. SC Göttingen 05 1:11 (0:6). Tore: 0:1 (4.), 0:2 (9.), 0:3 (16.), 0:4 (21.), 0:5 (33.), 0:6 (35.), 0:7 (48.), 0:8 (51.), 1:8 Hussein Nasser (53.), 1:9 (58.), 1:10 (63.), 1:11 (69.).

Das war deutlich: Dem starken Nachwuchs aus Südniedersachsen mussten sich die Peiner mit 1:11 geschlagen geben. Bereits zur Pause lagen die Göttinger mit 6:0 quasi uneinholbar für das Landesliga-Schlusslicht in Führung. Hussein Nasser gelang in der 53. Minute immerhin noch der Ehrentreffer der Peiner zum zwischenzeitlichen 1:8.

C-Junioren, Bezirksliga

Nord: VfB Fallersleben II – TSV Edemissen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Jan Vetter (23.), 1:1 Eigentor (28.), 2:1 (50., Elfmeter).

Nach der zweiten Saisonniederlage, wieder einmal gegen den VfB Fallersleben II, haben die Edemisser die Entscheidung im Titelkampf nicht mehr in den eigenen Händen. „Wir haben Geschenke verteilt“, haderte TSV-Trainer Nils Karge. „Ein Eigentor und ein Elfmeter müssen in so einer Partie einfach nicht sein.“ In diesem Spiel auf Augenhöhe setzten die Peiner Nordkreisler den ersten Stich. Jan Vetter brachte Edemissen in Führung. Die währte durch ein ärgerliches Eigentor, ein Klärungsversuch ins eigene Netz, aber nicht lange. „Zuvor hatten wir sogar die Chance auf das 2:0“, haderte Edemissens Trainer. Nach dem Seitenwechsel waren Tormöglichkeiten der Gäste dann Mangelware. „Fallersleben hat viel Druck gemacht, aber wir waren standhaft, haben gut verteidigt.“ Durch das Elfmetergeschenk war dies letztlich aber egal. „Jetzt müssen wir hoffen, dass der Gegner noch patzt und wir müssen alles reinhängen“, forderte Karge.