Göttingen. Die Fußballerinnen gewinnen das Topspiel der Landesliga bei der SVG Göttingen deutlich mit 4:0. Früher Platzverweis hilft den Gästen.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt sind zurück an der Tabellenspitze der Landesliga. Mit 4:0 (1:0) bezwang der Absteiger im Topspiel die SVG Göttingen und übernahm damit die Führung. „Ich bin sehr zufrieden, weil wir total diszipliniert agiert haben. Wir haben genau das Spiel abgeliefert, das wir wollten“, freute sich Trainer Börge Warzecha, dessen Team auch von einem recht frühen Platzverweis für den Gastgeber profitierte. „Im Elf-gegen-Elf wäre es sehr schwierig geworden – das war eigentlich ein 1:0-Spiel.“

Aber es läuft noch ein bisschen Wasser die Fuhse runter. Börge Warzecha - Trainer des FC Pfeil Broistedt mit Blick auf die restliche Saison

Nachdem Tia Zimmermann zur Broistedter 1:0-Führung getroffen hatte (24.), leistete sich eine Göttingerin bereits ihr zweites taktisches Foul und flog damit nach 32 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. „Doch auch zu zehnt hat der Gegner sehr gut Fußball gespielt. Über 30 Minuten war Göttingen in der zweiten Hälfte auch die bessere Mannschaft“, erklärte Pfeil-Trainer Börge Warzecha, der dies aber auch auf die eigene Ausrichtung zurückführt. „Wir wollten keinen offenen Schlagabtausch und haben lieber auf unser gutes Umschaltspiel gesetzt. Göttingen hatte richtig viel Tempo, das wir aber dadurch rausgenommen haben, dass wir die Räume eng gemacht haben“, erläuterte der Broistedter Coach die Herangehensweise seines Teams.

Das Rückspiel der beiden Topteams steigt bereits in zwei Wochen am Ostersamstag

In der Schlussphase offenbarte die SVG schließlich Lücken, die die Pfeile zum deutlichen 4:0-Auswärtssieg nutzten. „Da haben wir genau die richtigen Spielerinnen für“, freute sich Börge Warzecha, dessen Team sich mit einem Spiel weniger als der Gastgeber, aber einem Punkt mehr auf dem Konto, nun in einer guten Ausgangslage befindet. „Aber es läuft noch ein bisschen Wasser die Fuhse runter“, meinte der Coach, der bereits auf das Rückspiel am Ostersamstag hinwies: „Das wird ein echtes Knackpunkt-Spiel – allerdings mehr für Göttingen, als für uns.“

Tore: 0:1 Tia Zimmermann (24.), 0:2 Madlen Kossian (80.), 0:3 Tia Zimmermann (88.), 0:4 Kira Reuter (90.+3).