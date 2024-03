Lauingen. Die Bezirksliga-Fußballer bringen vom Auswärtsspiel gegen die SV Lauingen Bornum einen Zähler mit und bleiben vor den Helmstedtern.

Der TSV Wendezelle hat einen weiteren Punkt auf dem Weg zu Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 2 gesammelt. Außerdem sorgten die Schwarz-Weißen mit ihrem 1:1 (0:0)-Remis bei der SV Lauingen Bornum (Kreis Helmstedt) dafür, dass einer ihrer Verfolger nicht an ihnen vorbeiziehen konnte. Zwar sprach TSV-Trainer Marius Plote von einem gerechten Ergebnis, nach dem eigenen Treffer in der 80. Minute durften die Wendezeller aber durchaus von einem Sieg träumen – so lange, bis in der 89. Minute der Ausgleich fiel.

Von den Spielanteilen her sei die erste Hälfte sehr ausgeglichen gewesen, erklärte der Coach: „Aber wir hatten die besseren Chancen.“ Zweimal lief Ole Kamp alleine auf das gegnerische Tor zu (8., 17.), doch beide Male scheiterte er am gegnerischen Keeper. „Macht er die rein, dann läuft das Spiel ganz anders“, war sich Marius Plote sicher. Außerdem war seinem Offensivmann zwischen den Situationen noch ein Tor gelungen, das aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt wurde.

Starker Spielzug über vier Stationen bringt Wendezelle die späte 1:0-Führung

Im zweiten Abschnitt hatten dann Dominik Breitsohl und erneut Ole Kamp Halbchancen, ehe Hannes Kopitzki einen ganz starken Spielzug über vier Stationen abschloss (80.). Die Hausherren hingegen hätten laut dem Wendezeller Coach bis auf den späten Treffer kaum zwingende Möglichkeiten gehabt – und den Ausgleich begünstigten die Wendezeller, indem ein Spieler versehentlich einen langen Ball des Gegners durchrutschen ließ.

Für die Wendezeller geht es weiter Schlag auf Schlag, die nächste Englische Woche steht auf dem Programm: Am Donnerstag ist das Team ab 18.30 Uhr beim SC Rot-Weiß Volkmarode zu Gast. Beim Vizemeister der Vorsaison hängen die Trauben dann wieder etwas höher.

Tore: 0:1 Hannes Kopitzki (80.), 1:1 Daniel Junge (89.).