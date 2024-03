Lengede. Der Fußball-Landesligist unterliegt dem VfL Wahrenholz und muss sich langsam aber sicher mit dem drohenden Abstiegskampf auseinandersetzen.

Brutale Niederlage und herber Rückschlag im immer deutlicher spürbaren Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Gegen den Tabellenvorletzten, den VfL Wahrenholz, kassierte der SV Lengede auf heimischem Kunstrasen eine empfindliche 4:5 (1:1)-Niederlage und wartet jahresübergreifend seit sechs Spielen auf einen Sieg. Nach einer irren Aufholjagd – von 1:4 auf 4:4 – deutete alles auf ein Happy End hin. Doch mit der letzten Aktion des Spiels standen die Lengeder plötzlich doch wieder mit leeren Händen da.

Trainer Dennis Kleinschmidt fehlten nach dem Spiel ein Stück weit die Worte. Über 90 Minuten hatte er seine Mannschaft „nicht schlecht“ gesehen. Das eindeutige Manko sei allerdings, dass die Lengeder Gegner aktuell stets nur sehr wenig Aufwand für ihre Tore betreiben müssen. „Viele Treffer sind in der Entstehung viel zu einfach“, seufzte der Coach, dessen Team eigentlich gut begonnen und den Gegner dominiert habe. In der 10. Minute gingen die Lengeder durch einen Treffer von Michele Fassa sogar in Führung, kassierten aber im Laufe der ersten Hälfte noch den Ausgleich. Eine Wahrenholzer Flanke verteidigten die Hausherren im Zentrum nicht gut (28.).

Gleich nach Wiederbeginn kassieren die Lengeder ein unnötiges Gegentor zum 1:2

„In der Pause habe ich mir gedacht, dass wir das Spiel zu 100 Prozent gewinnen, wenn wir einfach so weitermachen“, erklärte Kleinschmidt. Doch bereits 30 Sekunden nach Wiederbeginn bekam dieser Gedankengang einen Knacks. Außenverteidiger Kiano Przondziono spielte einen Querpass in den Fuß einen Wahrenholzer Stürmers, der sich artig mit der Gästeführung bedankte. Eine Szene mit Symbolwirkung für die aktuelle Lengeder Misere. Gut zehn Minuten später bot sich die große Chance auf den Ausgleich, doch weder Fatih Arikan, noch Dominik Franke oder Yasin Chehab brachten den Ball im Tor unter. „Und mit einem Konter kriegen wir direkt das 1:3. Da sind wir hinten viel zu offen und stehen dem Angreifer nur Spalier“, schimpfte Kleinschmidt, dessen Team sogar mit 1:4 in Rückstand geriet (67.).

Und wir gehen sogar noch auf das fünfte Tor, das wir verdient gehabt hätten. Dennis Kleinschmidt - Trainer des SV Lengede

Der Trainer stellte um auf 4-2-4. „Alles was 1,80 Meter und größer war, sollte nach vorne“, erklärte der Coach. Durch einen direkten Freistoßtreffer des gerade erst eingewechselten Dominic Bahlo schöpften die Lengeder in der 80. Minute neue Hoffnung. Dominik Franke brachte seinem Team mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten den Ausgleich. „Und wir gehen sogar noch auf das fünfte Tor, das wir verdient gehabt hätten.“ Eine Hereingabe klärten die Wahrenholzer aber in der Nachspielzeit vor dem einschussbereiten Vincent Ibe an die Latte des eigenen Tores.

Und plötzlich flipperte das Spiel noch einmal in die andere Richtung. Wahrenholz bekam einen Freistoß an der Mittellinie, ein VfL-Spieler stand im Strafraum völlig frei und erzielte den 5:4-Siegtreffer für die Gäste aus dem Kreis Gifhorn, die weitere Hoffnung im Abstiegskampf schüren und den Lengedern tiefere Sorgenfalten auf die Stirn zauberten.

Tore: 1:0 Fassa (10.), 1:1, 1:2 Hanse (28., 46.), 1:3 Balke (54.), 1:4 Fischer (67.), 2:4 Bahlo (80.), 3:4, 4:4 Franke (88., 90.), 4:5 Meyer (90.+4).