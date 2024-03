Vechelde. Das Volleyballteam aus der Gemeinde Vechelde unterliegt der SG STV/MTV Salzgitter in einem kurzen Spiel mit 0:3.

Die Luft war nun einfach raus, nicht einmal das Derby gegen die SG STV/MTV Salzgitter konnte noch einmal den nötigen Siegeswillen bei den Volleyballern der Vallstedt Vechelde Vikings entfachen. Mit 0:3 (12:25, 11:25, 22:25) unterlag der Regionalligist dem Nachbarn in gerade einmal 72 Minuten und kassierte zum Abschluss der Saison die neunte Niederlage. Das Positive: Gleichermaßen erging es der VSG Ammerland (0:3 gegen Bremen 1860), wodurch die Wikinger ihren vierten Platz in der Endabrechnung behalten durften.

Wir haben unseren eigenen Zuspielern das Leben schwer gemacht. Patrick Korporal - Angreifer der Vallstedt Vechelde Vikings

Ihre größten Probleme hatten die Vechelder in der Annahme, was auch das restliche Spiel des Teams beeinflusste. „Wir haben unseren eigenen Zuspielern das Leben schwer gemacht“, bedauerte der aktuell verletzte Angreifer Patrick Korporal. Letztlich konnten die Hausherren ihre Mitte nicht gut einsetzen und mussten vermehrt über Außen angreifen. Dort habe sich unter anderem Torben Wagner mächtig reingehängt und ist mit viel Einsatz vorangegangen. „Aber Salzgitter hat sich schnell darauf eingestellt“, erklärte Korporal.

Einzig im dritten Satz holen die Vikings mehr als 20 Punkte

So hatten die Gäste keine Probleme, sich in den ersten beiden Sätzen zügig abzusetzen. Im zweiten Abschnitt etwa startete die SG mit einer 8:0-Führung und ließ den Wikingern keine Chance mehr. Im dritten Durchgang sah es dann so aus, als würde Vallstedt Vechelde doch noch einen Fuß in die Tür bekommen. „Wir haben zwischenzeitlich sogar mit 15:11 geführt, den Vorsprung dann aber wieder sang- und klanglos abgegeben“, bedauerte Patrick Korporal. Mit 22:25 ging der dritte Satz und damit auch das Derby gegen die Salzgitteraner verloren.

„Wir sind nun alle froh, dass diese kräftezehrende Saison zu Ende ist“, erklärte Angreifer Patrick Korporal. Letztlich hat das Team sein vor der Saison gesetztes Ziel erreicht und ist unter den besten vier Teams der Liga gelandet. Nach einer Mannschaftsbesprechung am Montag geht es für die Volleyballer der Spielgemeinschaft aus der Gemeinde Vechelde nun in die Beachsaison.