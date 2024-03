Lengede. Die Landesliga-Fußballer empfangen am Sonntag den Tabellenvorletzten der Landesliga. Marcel Burkutean und Nick Grünhagen kehren zurück.

Gegen den VfL Wahrenholz in die Spur finden, das hat für die Fußballer des SV Lengede in dieser Saison schon mal geklappt. Nachdem das Team zum Start der Landesliga vier Niederlagen in Serie kassiert hatte, holten die Lengeder im Kreis Gifhorn ihren ersten Sieg (4:1) und damit auch die ersten Punkte. Nun warten die Lengeder jahresübergreifend bereits seit fünf Spielen auf einen Erfolg und wollen diese Durstrecke am Sonntag (14 Uhr, Kunstrasen) gegen den Tabellenvorletzten beenden. „Jetzt sind wir einfach wieder dran, einen Dreier zu holen“, erklärt SVL-Trainer Dennis Kleinschmidt optimistisch.

Auch wenn die Wahrenholzer bereits mindestens zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben, dürfte der VfL keine Laufkundschaft darstellen. Kleinschmidt: „Ich erwarte ein brutal emotionsgeladenes Spiel mit vielen Zweikämpfen – und einen euphorischen Gegner.“ Denn der hat am vergangenen Spieltag durch Treffer in der 87. und 89. Minute noch das Heimspiel gegen den FC Eintracht Northeim in einen Sieg umgedreht (2:1). „Für die Wahrenholzer war das gefühlt der letzte Strohhalm. Wenn sie jetzt auch noch gegen uns drei Punkte holen, geht für sie vielleicht noch mal etwas“, mutmaßt der Lengeder Trainer. Deshalb fordert er von seinen Mannen, nicht eine einzige Sekunde nachzulassen.

Nick Grünhagen kehrt ins Lengeder Tor zurück, Verteidiger Ole Probst fehlt

Fußballerisch sahen die Ansätze des SV Lengede zuletzt ganz ordentlich aus. „Wir müssen aber auch einfach mal wieder das 1:0 machen und weniger Chancen für ein Tor brauchen“, erklärt Kleinschmidt. Auch wenn der Gegner wohl viel Wert auf Einsatz und Willen legen wird, warnt Lengedes Coach auch vor dem fußballerischen Können der Wahrenholzer: „Sie suchen schnell die Tiefe und gehen mutig ins Angriffsspiel. Dabei haben sie viel Tempo.“ Die Lengeder sind für dieses dritte Heimspiel in Serie gut besetzt. Nick Grünhagen kehrt nach abgesessener Rotsperre ins Tor zurück. Auch Marcel Burkutean ist nach Erkrankung wieder dabei, während in der Defensive erneut Ole Probst ersetzt werden muss.