Wendezelle. Der TSV unterliegt in der Fußball-Bezirksliga 2 dem MTV Hondelage. Tim Herrmann verstärkt die Mannschaft von Marius Plote.

Da ist sie gerissen, die Serie des TSV Wendezelle. Nach drei Siegen zum Start in das neue Fußballjahr verloren die Schwarz-Weißen am Mittwochabend in der Bezirksliga 2 mit 1:3 (1:2) gegen den MTV Hondelage. „Das ist extrem bitter für die Mannschaft. Denn die Chancen, um unsere Serie fortzusetzen, waren auf jeden Fall da“, bedauerte Trainer Marius Plote, der vor allem die Chancenverwertung seiner Jungs monierte.

Wir hatten elf richtig gute Chancen, acht davon waren hundertprozentige... die müssen wir einfach machen. Marius Plote - Trainer des TSV Wendezelle

Außerdem muss sich seine Mannschaft ankreiden, dass sie die Anfangsphase der Partie verpennt hat. Und genau da trafen die Gäste aus dem Braunschweiger Norden zur 1:0-Führung. Einen Freistoß aus dem Halbfeld verwertete Hondelage letztlich aus dem Gewühl heraus. Und von da an dominierten die Wendezeller. „Wir waren über 80 Minuten spielbestimmend und nur in der Hälfte des Gegners. Wir hatten bestimmt 90 Prozent Ballbesitz und haben gedrückt“, berichtete Marius Plote. Doch bei all den Bemühungen sprang letztlich nur sehr wenig heraus. Zwar holte Dominik Breitsohl einen Elfmeter heraus, den Niclas Kamp zum Ausgleich verwertete (36.). Weitere Treffer blieben allerdings aus. „Wir hatten elf richtig gute Chancen, acht davon waren hundertprozentige... die müssen wir einfach machen“, haderte Wendezelles Coach.

Niclas Kamp sieht gelb-rote Karte und fehlt beim Spiel in Lauingen

Und auf die ausbleibende Belohnung folgte schließlich auch noch die Bestrafung. Der MTV Hondelage vollendete zwei Konter mustergültig und gewann letztlich das Spiel durch drei Tore aus drei Chancen. Neben der Enttäuschung sah Marius Plote auch das Positive: „So ein Spiel gegen den Tabellensechsten abzuliefern, ist nicht selbstverständlich.“ Und genau das müsse die Mannschaft nun auch in die Partie am Sonntag (15 Uhr) bei der SV Lauingen Bornum mitnehmen. „Treten wir dort so auf, dann gewinnen wir“, ist Plote überzeugt. Fehlen wird in diesem Spiel Niclas Kamp, der in der 86. Minute noch die gelb-rote Karte gesehen hatte. Vier Minuten zuvor gab es fürs Meckern die Verwarnung, für das zu frühe Ausführen eines Freistoßes flog er dann vom Platz.

Derweil könnte in Lauingen der erste Einsatz für Tim Herrmann anstehen. Der frühere Groß Lafferder – 2017 stieg er mit dem Team in den Bezirk auf – kommt vom SV Kralenriede, wo er zuletzt aber ein Dreivierteljahr pausierte. Seit drei Wochen trainiert er beim TSV mit und saß gegen den MTV Hondelage erstmals auf der Bank. „Damit habe ich noch eine gute Option für das Mittelfeld“, freut sich Plote.

Tore: 0:1 Marco Hinz (7.), 1:1 Niclas Kamp (36., Elfmeter), 1:2 Marco Hinz (43.), 1:3 Marcel Dopslaff (74.). Besonderes: Gelb-Rot für Wendezelles Niclas Kamp (86.).