Groß Lafferde. Die Verbandsliga-Handballer treten am Samstag beim heimstarken MTV Braunschweig II an und wollen um jeden Meter der Halle kämpfen.

Das letzte Spiel vor der Osterpause, und in die wollen die Handballer des MTV Groß Lafferde mit einem positiven Ergebnis gehen. Im Auswärtsspiel gegen den MTV Braunschweig II am Samstag (19 Uhr, Sporthalle Ottenroder Straße) hängen die Trauben allerdings nicht besonders niedrig: Nicht nur hat die Drittliga-Reserve aus der Löwenstadt seit dem Jahreswechsel starke Ergebnisse abgeliefert, auch die Heimbilanz in dieser Saison gesehen kann sich blicken lassen. Die Gäste aus dem Kreis Peine müssen nach ihrer schwachen Leistung bei der 28:31-Niederlage gegen den HV Barsinghausen wieder zu ihrer vorherigen Form finden, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Wir wären natürlich schön blöd, wenn wir da nicht um jeden Meter Halle kämpfen würden. Wir haben nichts zu verlieren. Dennis Bühn - Trainer des MTV Groß Lafferde

In diesem Jahr holten die Braunschweiger in sechs Spielen drei Siege, spielten einmal remis und kassierten zwei Niederlagen. Während die Pleite beim TVE Sehnde (21:29) recht deutlich war, fiel die Niederlage vor Wochenfrist gegen den starken Tabellenzweiten TG Münden denkbar knapp aus (27:28). „Nur ein Tor Rückstand in Münden – das sagt schon einiges aus“, findet Groß Lafferdes Trainer Dennis Bühn. Außerdem trotzten die Braunschweiger dem souveränen Spitzenreiter GW Himmelsthür in dessen Halle ein äußerst torreiches 42:42-Remis ab und fügten dem Team aus dem Hildesheimer Stadtteil damit einen seiner bisher nur vier Minuspunkte zu. Eben jene beiden Topteams waren auch die einzigen Vertreter aus der Staffel, die in dieser Saison in Braunschweig gewinnen konnten – die anderen sieben Heimspiele gestaltete die MTV-Reserve siegreich.

MTV Groß Lafferde muss sich im Vergleich zu letzter Woche steigern

Die Groß Lafferder wollen vor allem besser verteidigen als in der vergangenen Woche gegen den HV Barsinghausen. Und auch vorne muss der MTV wieder bessere Lösungen finden. „Da waren wir zu ungestüm“, bedauert Bühn, der vor dem Gegner warnt. „Die erste Mannschaft spielt nicht, weshalb sicherlich wieder einige junge Spieler nach unten abgestellt werden“, mutmaßt der Trainer. Dazu gehört etwa Tim Lietz, der eine Groß Lafferder Vergangenheit hat. Mit Jakob Bertram spielt ein weiterer Ex-MTV-Jugendspieler in Braunschweig. „Die sind schon gut besetzt“, erklärt Bühn, dessen Team als Außenseiter anreist. „Aber wir wären natürlich schön blöd, wenn wir da nicht um jeden Meter Halle kämpfen würden. Wir haben nichts zu verlieren.“