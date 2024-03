Gadenstedt. Bei der Crosslauf-Kreismeisterschaft können sich die Peiner Leichtathleten über tolle Bedingungen freuen.

Das waren mal ganz andere Bedingungen als im Vorjahr: Während die Peiner Leichtathleten im März 2023 ihre Spikes auspacken mussten, um auf der vereisten und auch matschigen Strecke im Gadenstedter Bolzberg nicht auszurutschen, durften sich die Aktiven bei den diesjährigen Crosslauf-Kreismeisterschaften über einen trockenen Waldboden und viel Sonnenschein freuen. „Es waren nahezu perfekte Bedingungen“, freute sich Bianca Weide vom Peiner Leichtathletik-Kreisverband.

Wir sind sehr dankbar, dass der SV Anker Gadenstedt so engagiert ist und die Leichtathletik im Kreis Peine unterstützt. Die Kreismeisterschaft war wieder vorbildlich organisiert. Dirk Weide - Vorsitzender des Leichtathletik-Kreisverbandes

Vor dem ersten Start der jüngsten Teilnehmer über die kleine 1-Kilometer-Runde absolvierte der Crosslauf-Nachwuchs der LG Peiner Land mit Trainerin Rachida Weber-Baldili ein gemeinsames Aufwärmprogramm und folgte den letzten Anweisungen für das Rennen. Überhaupt nicht aufgeregt, sondern ganz gelassen, war Louisa Falkenhein (LG Peiner Land) vor ihrem ersten Rennen überhaupt. Später schaffte sie es als Zweitplatzierte in der W10 sogar auf das Siegertreppchen.

Ausrichter Anker Gadenstedter schickt persönliches Rekordteilnehmerfeld ins Rennen

Auch der SV Anker Gadenstedt war bestens präpariert und mit 20 Läufern am Start – eine Rekordbeteiligung. „Ich freue mich sehr, dass wir mittlerweile so viele Athleten haben und alle hochmotiviert sind“, berichtet Eckhard Leistner, der mit seinem Team die Kreismeisterschaft am Bolzberg bereits zum zweiten Mal auf die Beine gestellt hatte. „Wir sind sehr dankbar, dass der SV Anker Gadenstedt so engagiert ist und die Leichtathletik im Kreis Peine unterstützt. Die Kreismeisterschaft war wieder vorbildlich organisiert“, resümierte Dirk Weide, der Vorsitzende des Peiner Kreisverbandes.

Lukas Mittmann und Finlay Fässer waren die schnellsten auf die 2000 Meter

Pünktlich fiel der erste Startschuss für die jüngsten Teilnehmer, die Kinder der jüngeren Altersklassen (8 bis 11), die eine kleine Runde über rund 1000 Meter laufen mussten. Danach starteten die Jugendlichen über rund 2000 Meter, und den Abschluss bildeten die Frauen und Männer, die vier große Runden durch den Bolzberg liefen. Schnellster Läufer über die 1000 Meter war mit 3:13 Minuten Cem Sevim von der LG Peiner Land. Auf der Strecke über 2000 Meter hatten Finlay Fässer (Anker Gadenstedt) und Lukas Mittmann (LG Peiner Land) mit 8:15 Minuten die Nasen vorn.

Bei den Senioren im Lauf über 5440 Meter glänzte Frank Weisgerber (VfB Fallersleben) mit einer Zeit von 22:47 Minuten, der aufgrund seiner auswärtigen Vereinszugehörigkeit außerhalb der Wertung lief. Auch Julius Bode vom TSV Mehrum lief mit 22:47 Minuten ein starkes Rennen.

Erstplatzierte und Kreismeister im Überblick

1000 Meter (eine kleine Runde)

W8: Anna Sonnenberg (LG Peiner Land) – 4:32 Minuten.

W9: Johanna Heinze (LG Peiner Land) – 4:39 Minuten.

W10: Mila Bode (TSV Arminia Vöhrum) – 4:02 Minuten.

W11: Leni Landwehr (MTV Vechelde) – 3:44 Minuten.

M8: Ferenc Seibt (SV Anker Ga­den­stedt) – 4:01 Minuten.

M9: Oliver Keil (SV Anker Gaden­stedt) – 3:45 Minuten.

M10: Tade Stellgeld (TSV Arminia Vöhrum) – 3:51 Minuten.

M11: Cem Sevim (LG Peiner Land) – 3:13 Minuten.

2000 Meter (zwei kleine Runden)

W12: Greta Fischer (TSV Arminia Vöhrum) – 10:13 Minuten.

W13: Fielen Seibt (SV Anker Gaden­stedt) – 8:40 Minuten.

W14: Laura Stemmer (SV Anker Gadenstedt) – 9:13 Minuten.

W15: Clara Seifert (SV Lengede) – 8:47 Minuten.

M12: Lukas Mittmann (LG Peiner Land) – 8:15 Minuten.

M13: Jannes Andreas (SV Lengede) – 8:20 Minuten.

M14: Finlay Fässer (SV Anker Gadenstedt) – 8:15 Minuten.

2720 Meter (eine große Runde)

Weibliche U18: Laura Mecke (MTV Vechelde) – 12:51 Minuten.

Weibliche U20: Louisa Huth (MTV Vechelde) – 13:13 Minuten.

Männliche U18: Gideon Seibt (An­ker Gadenstedt) 11:28 Minuten.

5440 Meter (zwei große Runden)

W30: Laura Krecker (Tri-Speedys Peine) – 25:01 Minuten.

W35: Melanie Sonnenberg (Tri-Speedys Peine) 28:32 Minuten.

W40: Anne Seibt (SV Anker Gadenstedt) – 32:33 Minuten.

W45: Antje Dwehus (Tri-Speedys Peine) – 28:54 Minuten.

W50: Kirstin Krohne (Tri-Speedys Peine) – 25:52 Minuten.

W55: Kathrin Könecke-Goerg (LG Peiner Land) 36:37 Minuten.

Männer: Julius Bode (TSV Mehrum) 22:47 Minuten.

M40: Stefan Mecke (MTV Vechelde) 23:46 Minuten.

M55: Dirk Petersen (Tri-Speedys Peine) 30:43 Minuten.