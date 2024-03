Giesen. Das Volleyball-Team aus Vechelde verliert in der Regionalliga mit 0:3 beim TSV Giesen III. Lucas Choroba liefert ersten Blockpunkt.

Kurz vor dem Saisonende scheint bei den Volleyballern der Vallstedt Vechelde Vikings so langsam die Luft raus zu sein. Am vorletzten Spieltag kassierte der Regionalligist eine deutliche 0:3-Klatsche (13:25, 16:25, 19:25) bei der dritten Mannschaft des TSV Giesen, der mit diesem Sieg den Klassenerhalt eingetütet hat. „Für den Gegner ging es noch um etwas. Er hat noch mal einige gute Spieler rekrutiert, die zuletzt nicht mehr aktiv waren“, berichtete Vikings-Trainerin Franziska Sonnenberg, die verletzungs- und krankheitsbedingt ohne einige Leistungsträger auskommen musste.

Leichte Steigerung reicht den Vikings nicht zum Satzgewinn

Das ganz große Manko sei die Annahme gewesen. „Und das ist leider das A und O. Somit konnten wir auch keinen Druck im Angriff aufbauen“, haderte die Trainerin. Zwar steigerte sich ihre Mannschaft im Verlaufe des Spiels und holte stets drei Punkte mehr als im vorausgegangenen Durchgang – einen Satzgewinn brachte dies den Gästen aber nicht ein. Zumindest im dritten Satz hielten die Wikinger bis zur Mitte gut mit (11:12). Mit einer Aufschlagserie setzten sich die Giesener aber wieder ab und sicherten ihren Sieg.

Er ist die ganze Saison über mittwochs immer bei uns beim Training und macht seine Sache gut. Franziska Sonnenberg - Trainerin der Vallstedt Vechelde Vikings über Nachwuchsspieler Lucas Choroba

Für die Vikings kam Lucas Choroba zu seinem dritten Einsatz in der Regionalliga. Eigentlich ist der 20-Jährige für die vierte Mannschaft gemeldet. „Er ist aber schon die ganze Saison über mittwochs immer bei uns beim Training und macht seine Sache gut“, lobte Franziska Sonnenberg. Der Youngster solle nun weiter an das Niveau herangeführt werden und spielte in Giesen ab dem zweiten Satz durch, wobei dem Mittelmann auch sein erster direkter Blockpunkt in der Regionalliga gelang. Eine erfreuliche Randnotiz dieses ansonsten schwachen Auftrittes, fand auch die Trainerin.