Kreis Peine. Bezirksliga-Konkurrent Pfeil Broistedt kommt beim Schlusslicht unter die Räder. U15 des TSV Edemissen verliert das Spitzenspiel 2:4.

Da ist es passiert: Im neunten Saisonspiel haben die C-Jugend-Fußballer des TSV Edemissen die erste Bezirksliga-Niederlage kassiert. Durch die 2:4-Pleite gegen Verfolger VfB Fallersleben II verlor der Aufsteiger die Tabellenführung. Die A-Junioren des Vereins feierten in der Bezirksliga Nord immerhin ein Remis, obwohl mehr möglich war. In der Südstaffel siegte der SV Lengede, während Gemeinderivale FC Pfeil Broistedt unter die Räder kam.

A-Junioren, Bezirksliga

TSV Edemissen – 1. JFV Braunschweig 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Ali Nassereddine (42.), 2:0 Raphael Bamberg (63.), 2:1 (69.), 2:2 (90.+2).

Vor dem Spiel gegen den Tabellenfünften hätte Trainer Roland Bamberg ein Unentschieden unterschrieben, wie es letztlich zustande kam, war für die Edemisser aber sehr ärgerlich. „Über eine Stunde gesehen, waren wir besser – die erste Hälfte gehörte komplett uns“, erklärte der Coach. Sein Team erspielte sich allerdings nur eine 2:0-Führung. Erst kassierte der TSV den Anschluss und in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. „Das war ein strammer Schuss aus 18 Metern, der oben links einschlug. Wir haben keinen Fuß mehr davor bekommen.“

SV Lengede – KSV Vahdet Salzgitter 4:1 (3:1). Tore: 0:1 (10.), 1:1 Elvedin Thaqi (23.), 2:1 Luis Gjuci (32.), 3:1 Sofian Zimny (44.), 4:1 Connor Dziwisch (46.).

Die Lengeder verschliefen den Start und gerieten laut Trainer Dario Janz folgerichtig mit 0:1 in Rückstand. „Wie ich es von meinem Team aber kenne, kam nach so einem Hallo-Wach-Moment direkt eine Leistungssteigerung“, freute sich der SVL-Coach. Bis zur Pause sorgten Elvedin Thaqi, Luis Gjuci und Sofian Zimny direkt für klare Verhältnisse. Nach dem Treffer zum 4:1 von Connor Dziwisch nur eine Minute nach Wiederbeginn, „ist das Spiel dann abgeflacht“, berichtete Dario Janz, dessen Team nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Spitzenreiter JFV Eichsfeld den ersten Sieg des Jahres holte.

JSG Weper – Pfeil Broistedt 7:2 (1:0). Tore: 1:0 (6.), 1:1 Fabio Jagusch (49.), 2:1 (56.), 2:2 Fabio Jagusch (60.), 3:2 (67.), 4:2 (78.), 5:2 (87.), 6:2 (90.+1), 7:2 (90.+3).

Bis zur 60. Minute hielten die Broistedter gut mit: Zweimal gelang Fabio Jagusch der Ausgleich. Doch danach kippte das Spiel. Die JSG Weper ging wieder in Führung (4:2) und legte in den abschließenden fünf Minuten der Partie noch drei weitere Treffer nach – es war der erste Sieg des Schlusslichtes.

C-Junioren, Bezirksliga

TSV Edemissen – VfB Fallersleben II 2:4 (2:1). Tore: 1:0 Marlon Meyer (1.), 2:0 Silas Schölske (11.), 2:1 (13.), 2:2 (53., Elfmeter), 3:2 (55.), 4:2 (69.).

„Nach so einem Traumstart muss man eigentlich gewinnen“, sagte Edemissens Trainer Nils Karge über die schnelle 2:0-Führung seiner Mannschaft im Spitzenspiel. „Irgendwie sind wir dann eingebrochen und ich weiß auch nicht, warum. Wir haben zu viele Geschenke verteilt.“ Somit kamen die Fallersleber besser in das Spiel, erzielten schnell den Anschlusstreffer und übten in der zweiten Hälfte viel Druck aus. „Und wir sind gar nicht mehr vor das gegnerische Tor gekommen. Das hat Fallersleben gut verteidigt“, erklärte Karge. Schon in zwei Wochen treffen sich die beiden Topteams zum Rückspiel. „Da werden wir alles reinlegen“, verspricht der Edemisser Coach.