Denstorf. Die Tennis-Herren werden Dritter. Linus Trauberg verliert in der Saison nur ein einziges Einzel, René Wöhler mit makelloser Bilanz.

Im vergangenen Jahr schlossen die Herren des TSV Denstorf die Tennis-Bezirksliga im Winter als Tabellenzweiter ab, dieses Jahr sind sie Dritter. „Wir sind damit völlig zufrieden“, erklärte Kapitän Simon Peeck, dessen Team am letzten Spieltag durch einen 5:1-Heimerfolg über den Post SV Hannover den vierten Saisonsieg gefeiert hatte. Nur die äußerst stark besetzten Reserve-Teams des Lehrter TC und des Braunschweiger MTV waren in dieser Saison besser. „Deren Kader waren aber auch deutlich breiter aufgestellt“, sagte Peeck.

Unser Ziel war eigentlich nur der Klassenerhalt, aber nach den ersten ein, zwei Spielen war mir klar, dass wir auf jeden Fall Platz 3 angreifen können. Simon Peeck - Kapitän des TSV Denstorf

Dem Nachbarn aus der Löwenstadt unterlagen die Denstorfer zum Saisonstart am zweiten Januarwochenende zwar mit 1:5, allerdings verloren die Hausherren damals zwei Spiele nur knapp im Match-Tiebreak – im besten Fall hätte dabei also auch ein Unentschieden herausspringen können. Ganz ähnlich lief es im zweiten Spiel gegen das spätere Schlusslicht SC Weende Göttingen, das der TSV aber mit 4:2 für sich entschied. „Unser Ziel war eigentlich nur der Klassenerhalt, aber nach den ersten ein, zwei Spielen war mir klar, dass wir auf jeden Fall Platz 3 angreifen können“, erklärte Peeck.

Gegen den späteren Meister schaffen es zwei Denstorfer in den Match-Tiebreak

Die Denstorfer untermauerten diesen Gedankengang direkt mit zwei weiteren Siegen beim TSC Isernhagen-Süd (5:1) und gegen die SV Meinersen-Ahnsen-Päse (6:0), ehe das Gastspiel beim Spitzenreiter Lehrter TC II anstand. Durch dessen Aufstellung mit einem Spieler aus den unteren Leistungsklassen gelang es dem TSV Denstorf zwar, dem späteren Meister den ersten Matchpunkt dieser Saison abzuknöpfen, mehr war bei der 1:5-Niederlage allerdings nicht drin – obwohl es die Denstorfer zweimal in den Match-Tiebreak geschafft hatten. Mit dem jüngsten 5:1-Sieg gegen den Post SV Hannover sorgte das Team aus der Gemeinde Vechelde schließlich für einen versöhnlichen Abschluss.

Für Denstorf spielten in dieser Saison: Simon Peeck (Einzel 2:3, Doppel 3:2), Linus Trauberg (E 5:1, D 4:2), Valentin Franke (E 1:4, D 4:1), Tim Grigoleit (E 2:2, D 2:2), René Wöhler (E 3:0, D 3:0), Tobias Janczak (E 1:0, D 0:1).

Im Sommer soll vermehrt die jüngere Garde des TSV Denstorf spielen

Im Sommer spielen die Denstorfer dann wieder in der Bezirksklasse. „Da sind wir so etwas wie die Unaufsteigbaren. Wir versuchen schon länger, aufzusteigen“, erklärte Simon Peeck. In diesem Jahr ist das Ziel aber lediglich der Klassenerhalt, weil die Denstorfer vor allem auf die jüngeren Spieler im Verein setzen möchten. „Wir werden sicherlich viel rotieren“, ist sich der TSV-Kapitän sicher. Die Sommersaison startet traditionell Anfang Mai.