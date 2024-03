Vechelde/Peine. U19 der Arminia gewinnt 3:1 gegen den SSV Vorsfelde. U17 des VfB Peine verpasst Lucky Punch gegen in Unterzahl spielenden BSC Acosta.

Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen das Schlusslicht aus Salzgitter haben sich die A-Junioren des SV Arminia Vechelde in der Fußball-Landesliga mit einem 3:1-Erfolg zurückgemeldet. Eine unglückliche Niederlage setzte es für die U17 des Vereins, während Staffelkonkurrent VfB Peine gegen Topteam BSC Acosta immerhin ein Remis holte – allerdings war mehr drin für die Fuhsestädter.

A-Junioren, Landesliga

SV Arminia Vechelde – SSV Vorsfelde 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Phil Brand (20.), 2:0 Noah Mook (68.), 2:1 (72.), 3:1 Levin Mischeck (83.).

„Von der ersten Minute an haben die Jungs hart gearbeitet, die Balance zwischen Offensive und Defensive gehalten und im Ballbesitzspiel überzeugt“, berichtete Vecheldes Trainer Murat Güzel. Die Führung erzielte Kapitän Phil Brand, nachdem er gesehen hatte, dass Vorsfeldes Keeper zu weit vorne stand und er ihn aus gut 30 Metern überspielte. Im zweiten Abschnitt trafen schließlich Noah Mook mit einem Strahl sowie Levin Mischeck per direktem Freistoß und sicherten damit den siebten Saisonsieg. „Ich bin sehr stolz auf das Team“, erklärte Murat Güzel, der vor allem seinen Defensivverbund lobte.

B-Junioren, Landesliga

BSC Acosta – VfB Peine 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Timo Magerkurth (16.), 1:1 (40.+1, Elfmeter), 2:1 (43.), 2:2 Timo Magerkurth (58.). Besonderes: Rote Karte für Acosta (53.).

Peines Trainer Alex Karjaka sprach von einem „am Ende gerechten Ergebnis.“ Allerdings hätte sein Team in der Schlussphase eventuell noch einen Lucky-Punch setzen können – immerhin war der VfB ab der 53. Minute in Überzahl. „Danach war es ein Spiel auf ein Tor, Acosta hat nur noch aufs Verteidigen gesetzt. Wir haben noch einmal die Latte und den Pfosten getroffen“, berichtete Karjaka. Allerdings war seiner Mannschaft in dieser Phase nur noch der 2:2-Ausgleich durch Timo Magerkurth gelungen (58.).

Auch in der ersten Hälfte war der Peiner Offensivmann zur Stelle: Nachdem eigentlich die Braunschweiger die besseren Chancen hatten, traf Magerkurth in der 16. Minute per Volley zur Führung. „Leider sind wir unglücklich mit 1:1 in die Pause gegangen, weil wir in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter gefressen haben“, bedauerte Alex Karjaka, dessen Team früh im zweiten Abschnitt nach einer Ecke in Rückstand geriet. Mit dem folgenden Ausgleich, dem aber ausgebliebenen Lucky-Punch treten die Peiner tabellarisch ein Stück weit auf der Stelle.

SSV Vorsfelde – Arminia Vechelde 4:1 (1:1). Tore: 1:0 (13.), 1:1 David Wròblewski (15.), 2:1 (41.), 3:1 (42.), 4:1 (61.).

Der Ausdruck „unglückliche Niederlage“ treffe es laut Vecheldes Trainer Lars Habelmann an diesem Spieltag am besten. Die Führung der Hausherren in der 13. Minute gleich David Wròblewski zügig mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß aus. „Wir gehen mit einer guten Leistung in die Kabine, verpennen den Wiederanpfiff aber komplett und kassieren innerhalb von Sekunden zwei Gegentreffer“, bedauerte Habelmann. „Das war natürlich ein herber Rückschlag, der unserer Leistung nicht gerecht wurde.“ Die Arminia verpasste es in der Folge, den Rückstand zu verkürzen, scheiterte an Vorsfeldes Keeper und am Aluminium.