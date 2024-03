Vechelde. Die Lage im Abstiegskampf verschärft sich, Trainer Dennis Pasemann findet nach der nächsten Heimniederlage deutliche Worte.

Die Lage im Abstiegskampf, sie hat sich für die Bezirksliga-Fußballer des SV Arminia Vechelde am Sonntag nicht verbessert – im Gegenteil. Gegen den direkten Konkurrenten SV Lauingen Bornum setzte es eine 1:4 (0:3)-Niederlage. „So verlieren wir die nächsten fünf Spiele auch allesamt“, stellte Vecheldes Trainer Dennis Pasemann klar.

Dabei hatten sich die Hausherren nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Heeseberg am Samstag zuvor viel vorgenommen. Die Vorzeichen waren mit Blick auf das Personal aber nicht besser. Pasemann und Dennis Cornwall, eigentlich Trainer der Arminen-Reserve, fungierten als Einwechselspieler, „damit wir überhaupt wechseln konnten“, merkte Pasemann an. Und auch der Start in die Partie verlief nicht nach Wunsch. Die Gäste agierten clever und operierten zumeist mit langen Bällen.

Pasemann räumt Fehler ein, sein Team macht es dem Gegner zu leicht

„Das lasse ich mir ankreiden. Wir haben es nicht geschafft, die Gegenspieler aggressiv anzulaufen. Die hatten so leichtes Spiel“, gestand Pasemann. Immer wieder schafften es die Arminen nicht, einfachste Pässe anzubringen, und luden Lauingen Bornum fast schon zum Toreschießen ein. „Heute hat wirklich überhaupt nichts gepasst“, analysierte Pasemann.

Wir müssen alle im Verein näher zusammenrücken, sonst sehe ich kaum eine Chance. Dennis Pasemann - Trainer des SV Arminia Vechelde

Zu allem Überfluss vergaben die Vechelder beim Stand von 0:3 auch noch einen Elfmeter. Während sich die Gäste im Tabellenkeller Luft verschafften, verschlimmerte sich die Vechelder Lage. Der Coach ließ seinem Unmut nach dem Spiel freien Lauf und fand im Mannschaftskreis deutliche Worte. Die Rede war dabei von fehlender Einsatz- und Laufbereitschaft der Mannschaft.

Im Anschluss betonte er: „Die Jungs haben Talent, das reicht aber einzig und allein nicht aus, um in dieser Liga zu bestehen. Wir müssen alle im Verein näher zusammenrücken, sonst sehe ich kaum eine Chance.“

Tore: 0:1 Evers (9.), 0:2 Junge (16.), 0:3 Mittendorf (23.), 1:3 Wolff (75./Elfmeter), 1:4 Kammel (89.).

lks