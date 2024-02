Kreis Peine. Nach der Niederlage in Burgdorf wird es für die Verbandsliga-Volleyballer noch einmal spannend. Vikings hoffen noch auf Patzer der TSV.

Auch dem MTV Stederdorf ist es in der Volleyball-Verbandsliga der Männer nicht gelungen, dem Tabellenführer TSV Burgdorf ein Bein zu stellen, und damit dem Kreisrivalen, den Vallstedt Vechelde Vikings II, damit Schützenhilfe zu liefern. Trotzdem waren die Stederdorfer mit dem Gewinn von zumindest einem Satz zufrieden und gehen frohen Mutes in die beiden entscheidenden Wochen der Saison – immerhin kämpft das Team noch gegen den Abstieg.

TSV Burgdorf – MTV Stederdorf 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:10). Mit druckvollen Aufschlägen und einer guten Annahme überrumpelten die Stederdorfer, die nun seit vier Spielen auf einen Sieg warten, die Burgdorfer (25:21). Doch in den beiden folgenden Sätzen (22:25, 21:25) drehten die Hausherren den Spieß um. „Eigentlich haben sich diese drei Sätze alle nichts genommen, da gab es keinen großen Unterschied“, urteilte der Stederdorfer Spieler Marcus Geckler. Nuancen hätten jeweils über den Ausgang des Satzes entschieden. Danach fehlte den Stederdorfern die Kraft, und die Qualität der TSV Burgdorf setzte sich durch (25:10). „Trotzdem waren wir richtig zufrieden. Das war die beste Leistung der Saison“, erklärte Geckler.

Wir müssen noch um den Klassenerhalt kämpfen, sind aber optimistisch, dass das klappt, wenn wir an die Leistung gegen Burgdorf anknüpfen. Marcus Geckler - Spieler des MTV Stederdorf

Jetzt wird es ernst für die Stederdorfer: Der MTV steht knapp über der Abstiegszone und trifft in dieser Endphase der Saison noch auf die beiden Teams unter und die beiden über sich. „Wir müssen noch um den Klassenerhalt kämpfen, sind aber optimistisch, dass das klappt, wenn wir an die Leistung gegen Burgdorf anknüpfen“, erklärt Geckler, dessen Team bereits am Sonntag wieder gefordert ist: Ab 10 Uhr empfängt der MTV Stederdorf in der Silberkamphalle den FC Wenden und den USC Braunschweig III.

TuS Altwarmbüchen – Vallstedt Vechelde Vikings II 0:3 (19:25, 17:25, 21:25). Die Vikings-Reserve fuhr einen souveränen 3:0-Erfolg ein, den zwölften im fünfzehnten Spiel, steht aber trotzdem um einen Punkt hinter der TSV Burgdorf. Nun gibt es lediglich noch ein Spiel, in dem die Hannoveraner einen Punktverlust kassieren könnten: Am Samstag, 9. März, bei den Sportfreunden Aligse II. Die Wikinger werden vor Ort dabei sein, denn auch sie müssen noch bei der Drittliga-Reserve antreten.