Kreis Peine. In der Landesliga gewinnt das Team mit 4:0 gegen das Schlusslicht. A-Jugend des Vereins patzt zum Start in die zweite Saisonhälfte.

Erfolgreich, aber auch lang war die Hallensaison der Vechelder U19-Fußballer, was sich auch im ersten Spiel der Landesliga im neuen Jahr deutlich bemerkbar machte: Nach kurzer Vorbereitung unterlag das Team von Trainer Murat Güzel dem Schlusslicht mit 3:4. Dafür war die B-Jugend der Arminia erfolgreich – durch einen 4:0-Erfolg verließ die U17 die Abstiegsränge. Mal wieder eine knappe Niederlage kassierten die C-Junioren des VfB Peine.

A-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – SCU SalzGitter 3:4 (1:2). Tore: 0:1 (36.), 1:1 Luca Timm (45.), 1:2 (45.+3), 2:2 Eigentor (51.), 3:2 Phil Brand (77.), 3:3 (79.), 3:4 (87.).

„Das Spiel möchte ich nicht negativ bewerten. Wir hatten eine unglückliche Vorbereitung auf Großfeld, weil wir Woche für Woche in der Halle unterwegs waren und daher auch keine Testspiele hatten“, erklärte Vecheldes Trainer Murat Güzel. Den Sieg des Schlusslichtes aus Salzgitter-Bad begünstigten die Vechelder mit haarsträubenden Fehlern. „Wir haben den Gegner eingeladen, und Salzgitter hat das viermal eiskalt bestraft“, bedauert Murat Güzel. Der Coach hätte sich gewünscht, dass sein Team nach dem Treffer von Phil Brand zum 3:2 cooler den Vorsprung verwaltet. Stattdessen gab es den Ausgleich, „und danach wollten wir zu viel“, bedauerte Güzel.

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – JSG Goslar 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 David Wròblewski (20., 25.), 3:0 Eigentor (60.), 4:0 Mattes Hellmann (70.).

Vecheldes Trainer Lars Habelmann sprach von einem „erfreulichen Rückrundenstart“. Gegen das Schlusslicht waren die Arminen über die vollen 80 Minuten spielbestimmend. „Wir haben Goslar kaum Räume zum Spielen gegeben“, erklärte Habelmann. Und kam das Team vom Harzrand doch in den Strafraum, parierte Keeper Elias Hein stark. „Aber auch alle anderen Spieler haben heute ihre Entschlossenheit gezeigt, die Liga zu halten“, freute sich Lars Habelmann.

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – VfB Peine 1:0 (1:0). Tor: 1:0 (15.).

Nachdem die beiden besten Teams der Staffel zum Frühjahr in die neu gegründete Niedersachsenliga aufgestiegen sind, haben die übrigen Teams die Punkte aus den Spielen gegen alle anderen Teams mitgenommen – im Falle der Peiner sind dies drei Zähler – und spielen eine weitere Einfachrunde. In der setzte es zum Auftakt einmal mehr eine knappe Niederlage für den VfB. Gegner MTV Wolfenbüttel erzielte den entscheidenden Treffer bereits in der 15. Minute.