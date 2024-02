Anderten. MTV unterliegt dem TSV Anderten II allerdings trotzdem knapp mit 30:34. Lukas Bühn muss mit Verdacht auf Fußbruch ins Krankenhaus.

Beinahe wäre die Sieben-gegen-Sechs-Taktik des MTV Groß Lafferde aufgegangen. Im Spiel der Handball-Verbandsliga beim TSV Anderten II knabberte das Team von Trainer Dennis Bühn auf diese Art und Weise nach und nach den 11:17-Halbzeitrückstand ab und war zehn Minuten vor der Schlusssirene wieder in Schlagdistanz. Ein verworfener Ball beendete dann allerdings die Aufholjagd der Lafferder, die letztlich mit 30:34 unterlagen.

Ich habe mit zwei Auszeiten noch versucht zu korrigieren. In der Abwehr waren wir aber nicht auf Augenhöhe, wir haben zu viele Durchbrüche kassiert. Dennis Bühn - Trainer des MTV Groß Lafferde

Zunächst präsentierte sich der MTV mit der Drittliga-Reserve vollkommen auf Augenhöhe. Bis zum 9:8 in der 20. Minute erarbeiteten sich die Lafferder teilweise sogar Vorteile. „Dann haben wir aber zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, bedauerte Dennis Bühn. Sieben Treffer in Serie kassierte seine Mannschaft und lag plötzlich mit 9:15 hinten. „Ich habe mit zwei Auszeiten noch versucht zu korrigieren. In der Abwehr waren wir aber nicht auf Augenhöhe, wir haben zu viele Durchbrüche kassiert.“ Ein weiterer Rückschlag kam damit, dass sich Kreisläufer Lukas Bühn kurz vor der Pause womöglich den Fuß gebrochen habe, nachdem ein Gegenspiel darauf gefallen war.

MTV Groß Lafferde holt in taktisch geprägter zweiter Hälfte auf

In der zweiten Hälfte setzte der MTV alles auf eine Karte. Für die Offensive schickten die Gäste ihren Keeper auf die Bank und brachten einen zweiten Kreisläufer. „Eigentlich ist das total gegen unsere DNA, weil das Spiel dann nur langsam aufgebaut wird. Es lief aber von Minute zu Minute besser“, freute sich Bühn, dessen Team auf 26:28 herankam (51. Minute). Direkt im Anschluss hielt Ersatzkeeper Bjarne Klages aus der Reserve sogar noch einen Wurf, doch der MTV verpasste es, weiter zu verkürzen. „Wir haben uns super zurückgekämpft“, lobte Lafferdes Trainer seine Mannen. Letztlich sei es aber ärgerlich, dass es nicht mehr für etwas Zählbares gereicht habe.

MTV Groß Lafferde: Stanitzek, Klages – Rudnik, Pfaff 2 Tore, Knittel, Fischer 1, Büüs 3, Strub 7, Winkler 3, Gottsknecht 2, L. Bühn, Zellmann 3, Kamradt 5, Reuter 4.