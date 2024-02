Schöningen. Die Fußballer sammeln zum Start in die zweite Saisonhälfte drei wichtige Punkte gegen das Schlusslicht der Bezirksliga 2 ein.

Ganz wichtiger Sieg für den TSV Wendezelle: In der Bezirksliga 2 haben sich die Fußballer im Duell der Tabellennachbarn mit 2:0 (0:0) gegen die FSV Schöningen II durchgesetzt und sind bis auf den 15. Platz geklettert. „Das war ein verdienter Sieg auf einem schwierigen Platz. Wir hätten höher gewinnen können, am Ende nehmen wir aber die drei Punkte mit“, berichtete Trainer Marius Plote, der überglücklich hinzufügte: „Wir haben jetzt gesehen, dass wir uns auch in so ein Kampfspiel reinbeißen können.“