Wolfsburg. Die Handballerinnen gewinnen durch eine starke Teamleistung mit 30:27 beim VfL Wolfsburg und feiern ein langersehntes Erfolgserlebnis.

Die erhoffte Reaktion auf die deftige Klatsche gegen den MTV Rohrsen haben die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld in der Oberliga gezeigt. Beim VfL Wolfsburg setzten sich die endlich mal wieder feurigen Drachen mit 30:27 (14:15) durch und feierten damit ihren vierten Saisonerfolg.

Die Mannschaft hat von der ersten Minute an miteinander agiert und sich auch nach Fehlwürfen oder technischen Fehlern gegenseitig aufgebaut. Gundolf Deterding - Trainer der SG Zweidorf/Bortfeld

Neun Spiele in Serie ohne Sieg lagen hinter der SG, die dringend ein positives Resultat als Balsam für die Seele benötigte. Und das holten sie sich in der Autostadt beim Wiedersehen mit Ex-Mitspielerin Karla Mudrow. Die erinnerte zwar mit sechs Toren daran, welch sportlichen Verlust ihr Wechsel für die SG bedeutete, doch der Aufsteiger wusste ihn zu kompensieren. Allen voran die glänzend aufgelegte Melina Buhle beflügelte ihr Team. Nicht nur ihre zehn Tore von verschiedenen Positionen, sondern auch ihre starke Abwehrarbeit entlockten Trainer Gundolf Deterding ein Sonderlob.

Nach gutem Start gehen die Drachen mit einem Tor Rückstand in die Pause

Eines freute den Coach aber noch mehr: „Die Mannschaft hat von der ersten Minute an miteinander agiert und sich auch nach Fehlwürfen oder technischen Fehlern gegenseitig aufgebaut“, frohlockte Deterding. Deswegen verhinderten die Drachen auch den so oft erlebten Einbruch in ihrem Spiel. Das hatte gut für den Aufsteiger begonnen. Nach sieben Minuten führte die SG mit 6:3. Der VfL ließ sich aber nicht so leicht abschütteln und kämpfte sich schnell wieder heran. Aber die Drachen verloren dadurch nicht ihren Mut und ihre Motivation. „Wir konnten das Spiel ausgeglichen gestalten, obwohl wir mit einem Tor Rückstand in die Pause gingen“, berichtete Gundolf Deterding.

Zwei Jugendspielerinnen wissen für die SG Zweidorf/Bortfeld zu überzeugen

Von allen Positionen blieb die SG auch nach dem Wechsel torgefährlich. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison knackten sie die 30-Tore-Marke Und mit gutem Rückzugsverhalten verhinderte sie etliche Tempogegenstöße. Im Tor zeigte Lea Willmann eine ansprechende Leistung und zeichnete sich häufiger aus. Die Drachen übernahmen folgerichtig die Führung und verteidigten diese mit viel Einsatz und Leidenschaft. Selbst die Bank fügte sich nahtlos in die Begegnung ein. „In der letzten Viertelstunde kam Jugendspielerin Malen Leisering in die Partie und hat sechs ganz wichtige Treffer erzielt“, jubelte Deterding. Jette Thieleke, ebenfalls aus der A-Jugend der Drachen, schloss zudem in der Abwehr die Lücke, die Larissa Kamp nach ihrer dritten Zeitstrafe hinterlassen hatte. Mit dieser Geschlossenheit verdienten sich die Drachen den so lang ersehnten Triumph.

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Buhle 10 Tore/2 Siebenmeter, Malen Leisering 6, Harms 4, Kamp 4, Zakrzewski 3/1, Hoffmann 2, Litzius 1, Gehrmann, Karger, Merle Leisering, Thieleke, Wesemann