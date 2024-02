Peine. Heimspiel-Erfolg: Peines Oberliga-Handballerinnen ringen SG Neuenhaus/Uelsen erst in der Schlussminute nieder.

Mehr Mühe als erwartet hatten die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine, ehe ihr fünfter Punktspielsieg in Folge unter Dach und Fach war. Gegen die SG Neuenhaus/Uelsen mussten die Peinerinnen in eigener Halle bis in die Schlussminute hinein um den Erfolg bangen. Erst Lena Bührigs Treffer 16 Sekunden vor Abpfiff zum 22:20 (14:12)-Endstand sorgte für Aufatmen bei den Gastgeberinnen.