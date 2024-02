Wendezelle. Die Fußballer starten als Vorletzter in das neue Jahr. Trainer Marius Plote fehlen einige wichtige Spieler zum Start in Schöningen.

Jetzt gilt es für den TSV Wendezelle! In der zweiten Saisonhälfte haben die Bezirksliga-Fußballer noch einiges nachzuholen. Nicht nur stehen in den kommenden 17 Wochen bis zum Saisonende noch 20 Spiele für das Team von Trainer Marius Plote an, auch punktemäßig müssen die Wendezeller, die bereits seit mehr als 20 Jahren im Bezirk vertreten sind, so langsam in die Spur finden. Mit gerade einmal zwölf Zählern befindet sich der TSV auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit es nun endlich losgehen kann, haben die Wendezeller für diesen Sonntag (14 Uhr) extra das Heimrecht mit der FSV Schöningen II getauscht – und bei einem Sieg winkt ein Sprung in der Tabelle um gleich zwei Plätze.