Groß Lafferde. Der MTV ist am Sonntag in der Verbandsliga bei der Drittliga-Reserve des TSV Anderten zu Gast. Marcel Waschke droht auszufallen.

Der Drittletzte der Handball-Verbandsliga reist am Sonntag (16 Uhr) zum Tabellenvierten – gegen den TSV Anderten II befindet sich der MTV Groß Lafferde also wieder mal in der Außenseiterrolle. Stören soll es das Team, das seit Rückrundenbeginn richtig gut drauf ist, allerdings nicht: Auch am vergangenen Wochenende wusste das Team des scheidenden Trainers Dennis Bühn gegen die noch besser platzierte HSG Plesse-Hardenberg zu überraschen und gewann mit 25:24. Warum sollte es also nicht auch im Hannoveraner Osten mit einem Punktgewinn klappen? „Wir haben da nichts zu verlieren“, weiß der Groß Lafferder Coach.

In der Offensive haben die Anderter durch ihre Körperlichkeit immer die Möglichkeit, einfache Tore zu erzielen. Dennis Bühn - Trainer des MTV Groß Lafferde über den Gegner

Allerdings erwartet Dennis Bühn in der Landeshauptstadt einen noch stärkeren Gegner als vor Wochenfrist in Südniedersachsen. „Ich finde, Anderten stellt eine sehr gute Abwehr“, erklärt der Coach, der hinzufügt: „Und in der Offensive haben die Anderter durch ihre Körperlichkeit immer die Möglichkeit, einfache Tore zu erzielen.“ Die Drittliga-Reserve bestehe zu großen Teilen aus gut ausgebildeten, jungen Akteuren. „Die machen mit Tempo viel Druck auf die Abwehr. Wir müssen also wieder eine gute Stabilität hinbekommen und uns dadurch Vorteile erspielen“, fordert Dennis Bühn, der beim Gegner einen sehr ausgeglichenen Kader sieht. „Anderten ist auf allen Positionen gut besetzt – sie haben nicht diesen einen Toreschmeißer.“

Der Einsatz von Marcel Waschke ist fraglich

Für die Lafferder geht es in dieser Partie in erster Linie wieder darum, „zu zeigen, dass wir mithalten können, dass wir mit voller Truppe konkurrenzfähig sind. In der Hinrunde war dies nicht der Fall, in den vergangenen vier Spielen aber schon“, erklärt der Trainer. Auch jetzt kann er wieder auf sein Stammpersonal zurückgreifen. Einzig der Einsatz von Linksaußen Marcel Waschke ist fraglich, nachdem er in Bovenden auf die Hüfte gefallen und verletzt ausgeschieden war.