Hannover. Die Lengeder Leichtathletin gewinnt in Hannover. Zwei weitere Peinerinnen krönen sich in der Landeshauptstadt im Kugelstoßen.

In Sachen Leichtathletik ist Clara Seifert vom SV Lengede eigentlich ein Multi-Talent, das gerne Siebenkampf betreibt. Mit diesem Ziel war die 14-Jährige im November des vergangenen Jahres auch zum Kadersichtungs-Training nach Hannover gefahren, ehe ein Trainer am Stützpunkt das Talent für eine bestimmte Disziplin bei der Lengederin ausmachte: für den Dreisprung. Keine drei Monate später ist Clara Seifert nun Landesmeisterin der Altersklasse W15 in eben jener Disziplin geworden. „Ich bin seit über 25 Jahren in der Kinderleichtathletik“, sagt einer ihrer Trainer, Frank Kosel, etwas ungläubig und fügt freudig hinzu: „In dieser Zeit ist das der erste Landesmeister-Titel für uns.“

Es ist die Übung mit dem Namen 5er-Hop, bei dem ein Athlet erst mit einem Bein, im zweiten Durchlauf mit dem anderen, fünf Sprünge hintereinander macht und am Ende in der Sandgrube landet. Nachdem die Lengederin Clara Seifert an der Reihe war, hieß es von den Trainern vor Ort nur: „Sie schicken wir zum Dreisprung.“ Die Lengederin trainierte einige Male und nahm Anfang Januar auch erstmals an einem Wettkampf in Hannover teil. Mit 10,01 Metern belegte sie den fünften Platz hinter vier älteren Teilnehmerinnen. Doch das Ziel war klar: „Die Landesmeisterschaft“, erklärt Frank Kosel. Und die lief kürzlich in Hannover richtig gut.

Im zweiten Versuch setzte sich die junge Leichtathletin des SV Lengede mit 10,30 Meter an die Spitze und ließ danach sogar noch 10,47 Meter folgen. Ihre ärgste Konkurrentin, Emma Kaltwasser aus Papenburg, egalisierte das Ergebnis mit ihrem fünften und vorletzten Sprung, doch Clara Seifert setzte noch einen drauf: Direkt im Anschluss zauberte sie 10,65 Meter in die Sandgrube und sicherte sich damit den Titel. „Der letzte Versuch war dann knapp ungültig, vom Gefühl her aber weiter als elf Meter“, berichtete Trainer Frank Kosel.

Zwei weitere Peinerinnen holen sich den Titel

Auch Amelie Goyer vom TSV Arminia Vöhrum durfte sich über den Landesmeister-Titel freuen. In der W14 stieß sie die 3 Kilogramm schwere Kugel im letzten Versuch auf starke 9,68 Meter, nachdem sie zuvor viermal unter der 9-Meter-Marke geblieben war und einen ungültigen Versuch hatte. Ebenfalls stark in dieser Disziplin ist Lilli Hoffmann von der LG Peiner Land. In der weiblichen U18 wuchtete sie die Kugel bereits im ersten Versuch auf 12,60 Meter, was ihr letztlich den Titel mit 1,23 Metern Vorsprung bescherte. Zweimal Silber gab es für Amira Weber (LG Peiner Land), die sowohl bei den Frauen als auch in der weiblichen U20 im Hochsprung die 1,70 Meter überwand.