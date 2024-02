Kreis Peine. Der SV Lengede fertigt Nachbar Teutonia Groß Lafferde deutlich mit 8:1 ab, Schwicheldt, Wendezelle und Vechelde gewinnen ihre Partien.

Mit den Fußballern von Arminia Vöhrum ist bereits ein Peiner Bezirksteam in die zweite Saisonhälfte gestartet. Und auch die anderen Mannschaften spielen bald wieder um Punkte – zuvor standen an diesem Wochenende noch einige Testspiele auf dem Programm.

SV Lengede – Teutonia Groß Lafferde 8:1 (2:0). Tore: 1:0 Fassa (12.), 2:0 Podleska (28.), 2:1 Rode (46.), 3:1 Podleska (52.), 4:1 Pampuch (55.), 5:1 Fassa (61.), 6:1 Kaba (63.), 7:1 Zimny (72.), 8:1 Bernicke (90.+1).

Bereits am vergangenen Donnerstag gewannen die Lengeder ihr Testspiel gegen den SV Bavenstedt aus der Landesliga Hannover mit 3:0 (Torschützen: Dominik Franke, Justin Folchmann, Ole Probst), nun folgte am Wochenende ein wahres Schützenfest gegen den Peiner Bezirksligisten Teutonia Groß Lafferde. Nachdem der Landesligist zur Pause lediglich mit 2:0 in Front lag und Lafferdes Julian Rode in der ersten Minute der zweiten Hälfte verkürzte, drehten die Lengeder so richtig auf. Letztlich trafen zum 8:1-Endstand auch zwei A-Jugendliche. Am Sonntag ist der SVL dann wieder in der Liga im Einsatz: Ab 15 Uhr bei der SVG Göttingen. Eine Stunde früher gastiert Groß Lafferde in der Bezirksliga beim MTV Hondelage.

RW Schwicheldt – Concordia Hildesheim 4:3 (2:1). Tore: 1:0 Bartscht (27.), 2:0 Schrader (36.), 2:1 Laubinger (39.), 3:1, 4:1 Schrader (56., 72.), 4:2, 4:3 Bido (80., 89.).

Gegen den Hildesheimer Kreisligisten führten die Schwicheldter in ihrem ersten Testspiel des Winters auch Dank eines Dreierpacks von Leon Schrader mit 4:1, ehe noch zwei späte Treffer des Gegners folgten. Am Donnerstag (20 Uhr) testet das Team von Trainer Tobias Dreyer in Vechelde gegen den TSV Denstorf (1. Kreisklasse) und am Samstag (12.30 Uhr) in Lehrte gegen den TuS Hasede (Kreisliga Hildesheim). Die Bezirksliga startet für RW erst am Sonntag, 3. März, beim FC Wenden.

TV Mascherode – TSV Wendezelle 2:7 (2:1). Tore: 1:0 Igelmann (27.), 2:0 Weber (35.), 2:1 Schulz (45.), 2:2 Balke (48.), 2:3 Schulz (58.), 2:4 N. Kamp (62.), 2:5 Hantel (65.), 2:6 N. Kamp (88.), 2:7 Hantel (89.).

Nach 0:2-Rückstand und dem späten Anschlusstreffer in der ersten Spielhälfte durch Felix Schulz, gehörte der zweite Abschnitt vollends dem TSV Wendezelle. Sechs Treffer später stand ein deutlicher 7:2-Erfolg gegen den Braunschweiger Kreisligisten zu Buche. Am Mittwoch (19 Uhr) testet der Bezirksligist dann noch einmal bei der Bundesliga-U19 von Eintracht Braunschweig, ehe für Sonntag (14 Uhr) das erste Rückrundenspiel angesetzt ist. Ob das Heimspiel gegen die FSV Schöningen II angepfiffen werden kann, ist wegen des Wetters äußerst fraglich.

Arminia Vechelde – TSV Denstorf 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Henn (3.), 2:0 Kratschmer (20.), 3:0 Reim (45.), 4:0 Klein (62.), 5:0 Reim (85.), 5:1 Lüddecke (88.).

Das Match gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Denstorfer war eine klare Sache für die Vechelder, die aber kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer der Gäste hinnehmen mussten. So richtig ernst wird es für die Arminia wieder am Samstag (17 Uhr). Mit dem FC Heeseberg (Kreis Helmstedt) ist dann der Tabellenvierte zu Gast.