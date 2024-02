Hamburg/Bremen. Auf die 1:7-Niederlage gegen Tabellennachbar Horn folgt ein 5:3-Sieg in Bremen. Damit landet der Badminton-Regionalligist auf Rang 4.

Platz 3 ist es zum Abschluss der Badminton-Regionalliga nicht mehr geworden für die SG Vechelde/Lengede, trotzdem ist das Team „super, super zufrieden“, wie Kapitän Henning Zanssen erzählt. Am letzten Spieltag der Saison unterlag die Südkreis-SG beim Horner TV in Hamburg etwas zu deutlich mit 1:7, ehe ein versöhnliches Ende mit dem 5:3-Sieg bei der SG Bremen/Neustadt folgte.

Horner TV – SG Vechelde/Lengede 7:1 (15:4 Sätze, 400:314 Bälle). Den einzigen Matchpunkt der Gäste aus dem Kreis Peine holten Luca Müller und Sebastian Remus im 2. Herrendoppel. Allerdings profitierten die Vechelder dabei nach der 10:21-Niederlage im ersten Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe des Gegners. Die besten Chancen, das Endergebnis noch etwas enger zu gestalten, hatten Lena Moses und Markus Müller im Einzel. Vecheldes Dame entschied den ersten Satz mit 24:22 für sich, zog in der Folge aber gleich zweimal denkbar knapp mit 19:21 den Kürzeren. „Und Markus hatte im dritten Satz sogar einen Matchball. Sein Spiel war auf Augenhöhe“, ergänzt Zanssen. Letztlich unterlag der Vechelder aber mit 19:21, 21:17 und 23:25. Damit verpasste es die Südkreis-SG, ihren bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn im direkten Duell zu überflügeln.

SG Bremen/Neustadt – SG Vechelde/Lengede 3:5 (7:10 Sätze, 304:327 Bälle). Nach der Anreise in die nächste Hansestadt und einem gemeinsamen Kaltgetränk, um auf die bis dahin schon starke Saison anzustoßen, war die Nacht für die SG Vechelde/Lengede doch recht kurz. „Wir haben uns trotzdem noch einmal richtig zusammengerissen“, sagte Henning Zanssen, der das einzige Dreisatz-Match des zweiten Tages an der Seite von Marius Meyer im 1. Herrendoppel knapp für sich entschied (21:18, 15:21, 23:21). Im weiteren Verlauf gingen nur das Herreneinzel (Marius Meyer), das Mixed (Markus Müller/Stina Vrielmann) und das Damendoppel (Lena Moses/Stina Vrielmann) verloren, wodurch ein 5:3-Sieg zu Buche stand. „Das war ein schöner Abschluss in Bremen“, urteilte Zanssen.

Für die neue Saison bleibe das Team fast vollständig beisammen. Einzig Stina Vrielmann, die es studienbedingt nach Münster zieht, verlässt das Team. Sie wechselt zum West-Regionalligisten SCU Lüdinghausen II. „Wir danken ihr für die tollen Jahre, der Verein wünscht ihr alles Gute“, verabschiedet sich Kapitän Zanssen von seiner Teamkollegin.