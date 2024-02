Groß Lafferde. Der Trainer des MTV Groß Lafferde macht Platz für frischen Wind, möchte seinem Heimatverein aber trotzdem gerne erhalten bleiben.

Bei den Handballern des MTV Groß Lafferde muss ein frischer Wind einkehren – und dafür stellt Trainer Denis Bühn ganz im Sinne des Vereins auch gerne seinen Trainerjob zur Verfügung. „Das ist meine Intention und auch der Wunsch des Vereins“, erklärt der 44-Jährige, der nun seit gut sechs Jahren beim MTV an der Seitenlinie steht, mit dem Team in die Verbandsliga aufstieg und es seither in eben jener Spielklasse hält. Und auch ein Nachfolger ist bereits gefunden. Am Donnerstag unterschrieb Daniel Reckel, aktuell noch in Diensten des Frauen-Oberligisten MTV Vater Jahn Peine, seinen Vertrag für die kommende Spielzeit.