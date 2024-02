Vechelde. Die Erwachsenen der Abteilung weichen für den Nachwuchs extra aus. Mehr als 20 Kinder haben sich nach deutschem WM-Titel angemeldet.

Es ist Donnerstagabend in der großen Vechelder Sporthalle, aus dem mittleren Drittel hallt vielfaches und dumpfes, vor allem aber sehr lautes Ballprellen. Etwa 20 Kinder flitzen nun regelmäßig an diesem Termin eifrig mit ihren Basketbällen über den Hallenboden und versuchen sich an Korblegern oder Freiwürfen. Damit geht eines der großen Ziele der neu strukturierten Abteilungsleitung, die das Ruder vor gut zwei Jahren übernommen hat, nach zuvor schon vergeblichen Versuchen doch noch in Erfüllung: Der MTV Vechelde kann in Sachen Basketball wieder Jugendarbeit leisten – und ist mächtig stolz auf den großen Zulauf der Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren.