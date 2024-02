Peine/Bortfeld. SG-Damen treffen in der Handball-Oberliga auf Rohrsen, Vater Jahn Peine visiert in List den vierten Sieg in Folge an.

Kellerduell für die SG Zweidorf/Bortfeld in der Handball-Oberliga der Frauen. Das Team von Trainer Gundolf Deterding empfängt am Sonntag im Spiel des Vorletzten den Drittletzten MTV Rohrsen. Die Ausgangslage für die SG ist klar: Verlieren ist verboten! Der MTV Vater Jahn Peine, vor Wochenfrist 25:24-Derbysieger über Zweidorf/Bortfeld, will beim SC Germania List den vierten Sieg in Folge einfahren.