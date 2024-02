Vechelde. Der Tischtennis-Verbandsligist erwartet einen doppelten Spieltag. Dominik Lambrecht aus der Reserve ersetzt erneut Josef Rempe.

Nach dem missglückten Rückrundenstart mit einer mageren 1:3-Punkteausbeute gegen die beiden Titelaspiranten SSV Neuhaus und TTV 2015 Seelze will der SV Arminia Vechelde das Feld in der Tischtennis-Verbandsliga künftig noch von der Mitte aus aufrollen. Diesen Optimismus verbreitet jedenfalls Patrick Lippe, obwohl die Arminen eine erneute Hiobsbotschaft mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Josef Rempe verkraften müssen.

Der Kapitän wird seiner Mannschaft wegen eines Bänderrisses im rechten Fuß mindestens vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Ich hatte noch Glück im Unglück, da der Knöchel nicht betroffen ist, sondern lediglich das Band. Jetzt muss ich mit Unterstützung einer Orthese auf eine kontinuierliche Heilung hoffen“, erklärt Rempe.

An diesem Wochenende stehen gleich zwei Partien im Terminkalender. Zunächst reisen die Arminen am Samstag (13 Uhr) zum TSV Heiligenrode (nahe Bremen). Am Sonntag (11 Uhr) ist das Rempe-Sextett in der Sporthalle am Schützenplatz Gastgeber des abstiegsbedrohten Schlusslichts Hannover 96.

Gegen den punktgleichen TSV Heiligenrode (9:11) wird einmal mehr Dominik Lambrecht die Lücke des Kapitäns schließen. Trotz des Ausfalls von Josef Rempe sieht Patrick Lippe die Gäste in einer klaren Favoritenrolle. Obwohl im Hinspiel mit Jan Fichtner und Pascal Preis zwei Stammkräfte fehlten und Sven Arnhardt mit einer Entzündung im Handgelenk spielen musste, reichte es noch zu einem 8:8-Remis. „Ich glaube nicht, dass Sven in seiner augenblicklichen Form noch einmal gegen Jens Oehlmann verliert“, ist Lippe überzeugt. „Außerdem haben wir endlich die richtigen Zusammensetzungen für die Doppel gefunden“, erinnert der 29-Jährige an den fulminanten 3:0-Auftakt gegen TTV Seelze.

Einen weiteren Sieg peilt die Arminia zu Hause gegen den früheren Regionalligisten Hannover 96 an. „Bei denen ist richtig der Wurm drin. Die haben schon 18 Spieler eingesetzt – sogar schon welche aus der achten Mannschaft“, informiert Lippe. Die Hintergründe kenne er allerdings nicht. Gegen 96 werden anstelle von Dominik Lambrecht Klaus Kotke und Matthias Artelt zum Einsatz kommen.