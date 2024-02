Vöhrum. Arminia-Fußballer gastieren am Sonntag in der Bezirksliga 2 beim MTV Schandelah-Gardessen. Lieckfeldt und Peters stehen an Seitenlinie.

Für die Fußballer von Arminia Vöhrum startet die Rückrunde in der Bezirksliga 2 in diesem Jahr reichlich früh: Bereits an diesem Sonntag (12 Uhr) ist der Tabellen-15. aus dem Kreis Peine beim MTV Schandelah-Gardessen gefordert. Und das Spiel geht auf jeden Fall an: Angesetzt ist es auf dem Kunstrasenplatz in Cremlingen (Kreis Wolfenbüttel). „Für uns ist das ein Bonusspiel“, erklärt David Lieckfeldt. Nach der Entlassung von Trainer Helmut Kaub kurz vor dem Hinrunden-Ende hat der ehemalige spielende Co-Trainer seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und leitet das Team nun gemeinsam mit Christian Peters, der zuletzt die Reserve in der 2. Kreisklasse betreute, von der Seitenlinie aus.

Zu seiner Beförderung erklärt Lieckfeldt: „Mein Herz schlägt Blau-Weiß und die Mannschaft hat sich das gewünscht. In dieser Situation einen externen Trainer zu installieren, wäre sicher nicht das Beste gewesen.“ Und so trainieren Lieckfeldt und Peters die Mannschaft in der Rückrunde nun auf Augenhöhe. „Alleine klappt das nicht“, erklärt der ehemalige Stürmer. „Das wäre keine Option für mich gewesen.“ Im Großen und Ganzen ist das neue Trainerduo zufrieden mit der Wintervorbereitung. Nach der letzten Hallenturnierteilnahme beim Cavalli-Cup des TuS Bierbergen starteten die Vöhrumer mit einer Lauchallenge, um für die nötige Fitness zu sorgen. Außerdem stand das Team seither stets dreimal pro Woche auf dem Platz – entweder in der Kleinfeld-Arena in Vöhrum oder auf dem Kunstrasen in Lehrte. „Und wir sind immer 20 Leute, es macht richtig Spaß“, erklärt Lieckfeldt. Trotzdem sei es schlichtweg ein Nachteil, nicht über einen eigenen Kunstrasenplatz zu verfügen.

MTV Schandelah-Gardessen verfügt über viel Qualität in seinen Reihen

Sonntagsgegner Schandelah-Gardessen dürfte in dieser Vorbereitung ein regelmäßiger Gast auf dem Kunstrasen in Cremlingen gewesen sein, auf dem am Sonntag ab 12 Uhr der Ball rollt. Zuletzt absolvierte der Aufsteiger aus dem Kreis Wolfenbüttel dort ein Testspiel gegen den Helmstedter SV (Kreisliga), das sich auch David Lieckfeldt anschaute: „Es waren zwei ganz verschiedene Halbzeiten“, berichtet der Vöhrumer Coach. Nachdem der MTV zur Pause mit 1:4 hinten lag, drehte er das Ergebnis im zweiten Abschnitt noch in ein 7:4. „Da haben sie nochmal ordentlich Qualität aufs Feld gebracht. Schandelah hat gute Spieler und mit Marco Heidemann einen guten Trainer.“ Auch wenn Lieckfeldt von einem Bonusspiel spricht, erklärt er: „Wir fahren zu keinem Gegner und sagen im Vorfeld, dass wir da chancenlos sind. Es geht jetzt um die alten Vöhrumer Tugenden, uns mit Kampf und der nötigen Bereitschaft zurückzukämpfen.“

Im Anschluss haben die Vöhrumer übrigens noch mal eine Liga-Pause, die sie mit ihrem dritten Testspiel des Winters ausfüllen. Nach einem 2:2-Remis gegen Fortuna Oberg (Kreisliga) und einem 3:1-Sieg gegen Fortuna Lebenstedt (Bezirksliga 3) treffen die Arminen am Sonntag, 25. Februar (19.15 Uhr), in Lehrte auf die Adler Handorf (1. Kreisklasse). Erst am Wochenende darauf sind die Vöhrumer wieder in der Liga im Einsatz.