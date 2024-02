Hannover. Die C-Jugend-Handballerinnen gewinnen mit 30:18 und verteidigen den dritten Tabellenplatz in der Oberliga.

Die C-Jugend-Handballerinnen der Peiner SG 04 haben mit einem 30:18 (16:10) gegen den Hannoverschen SC den siebten Saisonsieg gefeiert und bleiben damit in der Oberliga im Titelkampf dabei.

Wir hatten uns nun gut auf Spiel und Gegner eingestellt. So ging es mit einem schon etwas komfortablen 16:10 in die Pause. Lutz Benckendorf - Trainer der Peiner SG 04

Bis zum 5:5 in der 12. Minute gestaltete sich das Geschehen noch ausgeglichen. Erst dann setzten sich die Peinerinnen durch Treffer von Lilly Werkhaupt (2) und Lea Marotzke erstmals ein bisschen ab (8:5). Ein Timeout des Gastgebers verhinderte nicht, dass sich die PSG weiter absetzte. „Wir hatten uns nun gut auf Spiel und Gegner eingestellt, und auch die verbleibenden 11 Minuten der ersten Halbzeit konnten wir noch mal mit 8:5 für uns verbuchen. So ging es mit einem schon etwas komfortablen 16:10 in die Pause“, berichtete Trainer Lutz Benckendorf.

Peinerinnen erhöhen den Vorsprung auf mehr als zehn Tore

Auch den Hannoveraner Ansturm nach der Pause blockten die Peinerinnen ab: Sechs Minuten später lagen die Gäste durch den Treffer von Linea Könneker beim 21:11 erstmals mit zehn Toren in Führung. Bis zum Ende der Partie zogen die Peinerinnen sogar um zwei weitere Tore davon. „Lob ans ganze Team, das sich auf den Punkt fokussiert zeigte“, freute sich Benckendorf.

PSG: Rothes – Könneker 8, Punthöler 7, Werkhaupt 6, Oelker 2, Meyer 2, Martens 2, Müller 1, Marotzke 1, Korn 1, Wagner.