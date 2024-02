Vechelde. Obwohl Kapitän Josef Rempe ausfällt, spielt der Tischtennis-Verbandsligist gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten 8:8.

Der SV Arminia Vechelde hat sich mit dem 8:8-Remis gegen den TTV 2015 Seelze für die 2:9-Schmach beim SSV Neuhaus rehabilitiert und damit den Spannungsbogen in der Tischtennis-Verbandsliga zwischen diesen beiden Topmannschaften straff gehalten. Das Unentschieden überrascht umso mehr, weil sich Josef Rempe beim Abschlusstraining am Freitag einen schmerzhafte Bänderverletzung zugezogen hatte, die ihn zu einer Zwangspause zwingt.

Unsere Rechnung ist aufgegangen. Wir haben wegen Josefs Verletzung gepokert und die richtigen Entscheidungen getroffen. Sven Arnhardt - Topspieler des SV Arminia Vechelde

Die Lücke für den Arminen-Chef füllte Dominik Lambrecht, Nummer 3 aus der zwei Klassen tiefer angesiedelten Reserve in der Bezirksoberliga, besser als erwartet. Im Duett mit Pascal Preis trug der 19-jährige Angreifer zur Totalausbeute in den Doppeln bei. „Die beiden haben wirklich gut harmoniert“, freute sich Sven Arnhardt über die fehlerfreie 3:0-Premiere. Zuvor hatten Jan Fichtner und Patrick Lippe sowie das defensive Duo Sven Arnhardt/Matthias Artelt bereits jeweils in vier Sätzen den Grundstock für die 3:0-Führung nach dieser Disziplin gelegt. „Unsere Rechnung ist aufgegangen. Wir haben wegen Josefs Verletzung gepokert und die richtigen Entscheidungen getroffen“, freute sich Arnhardt.

Arminia Vechelde führt zwischenzeitlich mit 5:1 gegen Seelze

Die Nummer 1 der Arminen legte im Einzel mit 11:9, 11:3 und 11:4 souverän nach. Arnhardts permanentes Drehen des Schlägers brachte seinen Gegner schier zur Verzweiflung. „Er wusste einfach nicht, ob ich die glatte oder die Noppenseite einsetze“, klärte der 42-Jährige auf. Von seinem Noppen-Material profitierte auch Pascal Preis, der allerdings fünf Durchgänge für seinen Triumph benötigte. Mit etwas Glück hätte das Polster zu diesem Zeitpunkt sogar sechs Punkte betragen können, aber Jan Fichtner konnte gegen TTV-Frontmann Ron Fiedler weder im ersten noch im zweiten Satz hohe 5:0 und 4:0-Führungen über die Ziellinie retten. „Das ging leider in die Hose“, bedauerte Arnhardt die ärgerliche Niederlage des Arminen an Position 2.

Nach diesem ersten Punkt zum 1:5 kamen die favorisierten Gäste sogar noch deutlich näher, weil Patrick Lippe hauchdünn 2:3 unterlag und weder Matthias Artelt noch Reservist Dominik Lambrecht die Aufholjagd stoppen konnten. Das gelang erst Sven Arnhardt, der das Spitzenduell des Tages für sich entschied. Dank Pascal Preis, der in der Mitte auch in der dramatischen zweiten Halbzeit die Nerven behielt, und Matthias Artelt verteidigten die Arminen in der prall gefüllten Halle am Schützenplatz das Zwei-Punkte-Polster (8:6). Dabei profitierte Artelt allerdings gleich mehrfach in der Schlussphase von tödlichen Kantenbällen.

Vechelder Duo nutzt im Abschlussdoppel einen Satzball nicht und verliert

Die phonstarke Kulisse verfehlte jedoch im Schlussdoppel ihre Wirkung, als das Duo Fichtner/Lippe in vier Sätzen den Kürzeren zog und die Gäste noch das 8:8-Remis retteten. „Schade, Fichte und Patrick hatten in der Verlängerung des vierten Durchgangs einen Satzball nicht nutzen können. Insgesamt können wir allerdings mit dem Unentschieden gut leben“, fasste Sven Arnhardt zusammen.