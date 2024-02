Groß Lafferde. MTV erleidet Rückschlag: 22:25-Niederlage im Heimspiel gegen TG Münden. Hausherren geben das Spiel spät aus den Händen.

Teil 2 ihrer Englischen Woche war für die Verbandsliga-Handballer des MTV Groß Lafferde kein erfolgreicher. Nach dem Jahresauftaktsieg bei der HSG Rhumetal (35:33) mussten sich die Lafferder am späten Dienstagabend im Nachholspiel dem Tabellendritten TG Münden in eigener Halle mit 22:25 (11:11) beugen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie verloren die MTV-Handballer in der Crunchtime den Kontakt zu ihren Gästen, die sich vier Minuten vor dem Ende vorentscheidend von 19:18 (49. Minute) auf 23:19 abgesetzt hatten.